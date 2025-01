Google zieht nach: Neues Chrome-Feature haben andere Browser längst

Google testet derzeit eine neue Funktion für den Chrome-Browser. Dabei werden zwei Webseiten nebeneinander in einem Fenster angezeigt. Das kann schnell für mehr Übersicht sorgen – und auch die Produktivität steigern.

Google: Splitscreen für Chrome kommt

Viele Browser bieten bereits die Möglichkeit, mehrere Webseiten in einem einzigen Fenster nebeneinander darzustellen. Auch Google arbeitet nun an einer solchen Funktion, wie erste Hinweise im Code des Chrome-Browsers zeigen (Quelle: Leopeva64 bei Twitter/X).

Über das Kontextmenü eines Tabs soll es künftig möglich sein, diesen mit einem anderen Tab im selben Fenster zu teilen – beispielsweise um verschiedene Inhalte gleichzeitig zu betrachten. Bislang ist diese Funktion allerdings noch nicht einsatzbereit. Sie befindet sich noch in der Entwicklungsphase und ist daher nicht in der finalen Version des Chrome-Browsers enthalten.

Für Nutzer, die sonst häufig mit mehreren Fenstern oder Bildschirmen arbeiten, könnte der Splitscreen-Modus eine nützliche Alternative sein. Anstatt mehrere Fenster manuell anzuordnen, lässt sich die gewünschte Ansicht in einem einzigen Browserfenster einfach anzeigen. Insbesondere für Nutzer mit begrenztem Bildschirmplatz könnte das von Vorteil sein.

Per Erweiterung: Splitscreen-Modus für Chrome

Wer nicht warten will, kann schon jetzt auf Chrome-Erweiterungen zurückgreifen, die ganz ähnliche Funktionen bieten. Extensions von Drittanbietern wie „Split Screen for Google Chrome“ ermöglichen es, den Browser in zwei oder mehr Bereiche aufzuteilen, um mehrere Webseiten parallel darzustellen.

Die Bedienung der Erweiterung ist einfach: Mit wenigen Klicks können Nutzer das Fensterverhältnis individuell anpassen – etwa 50 zu 50 oder 70 zu 30 – und so unterschiedliche Inhalte ganz nach ihren Wünschen anordnen.

Im Video: PDF im Browser bearbeiten geht ganz einfach.

