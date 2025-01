TikTok: Live anschauen, ohne gesehen zu werden – wie geht das?

Schaltet ihr bei einer Live-Übertragung bei TikTok ein, wird euer Nutzername in der Liste angezeigt. Kann man bei TikTok live zuschauen, ohne gesehen zu werden?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Andere Teilnehmer und der Creator können sehen, dass ihr bei einer Live-Übertragung zuschaut. In der App ist es nicht vorgesehen, seinen Benutzernamen in einer Live-Übertragung auszublenden. Man kann also nur über Umwege anonym zuschauen.

Anzeige

Verhindern, dass andere mich bei TikTok live sehen

Es gibt keinen „Hack“ und keine verborgene Option, um sich in Live-Streams unsichtbar zu machen. Ihr könnt lediglich Folgendes machen:

Ist die Übertragung öffentlich, könnt ihr im Browser beim Stream zuschauen, ohne euch anzumelden. Schaut dazu in den „Live“-Bereich oder nutzt die Suche, um den gewünschten Inhalt zu finden.

Nach einiger Zeit werdet ihr dazu aufgefordert, euch einzuloggen. Dann könnt ihr die Seite einfach neu laden und wieder für einen begrenzten Zeitraum anonym zuschauen.

und wieder für einen begrenzten Zeitraum anonym zuschauen. Beachtet jedoch, dass ihr so keine weiteren Funktionen nutzen könnt. Ihr könnt also zum Beispiel nicht chatten oder Geschenke verteilen.

Anzeige

Drei praktische TikTok-Tricks Abonniere uns

auf YouTube

TikTok: Anonym im Live-Stream bleiben

Der Umweg über den Browser hat einige Nachteile. So werdet ihr nach 30 Sekunden meistens zu einem Login aufgefordert. Zudem könnt ihr keine Aktionen während des Live-Streams machen. Wollt ihr die Live-Übertragung wie gewohnt genießen, hilft euch ein Zweit-Konto:

Erstellt euch einen neuen TikTok-Account , den ihr möglichst anonym haltet.

, den ihr möglichst anonym haltet. Vermeidet also persönliche Angaben wie einen bekannten Benutzernamen oder ein Profilfoto, auf dem ihr zu erkennen seid.

wie einen bekannten Benutzernamen oder ein Profilfoto, auf dem ihr zu erkennen seid. Es gibt keine Pflicht zum Klarnamen bei TikTok. Ihr könnt also auch euer Hauptprofil mit Daten nutzen, mit denen man euch nicht sofort erkennen muss.

Anzeige

An anderer Stelle zeigen wir euch weitere Datenschutzeinstellungen, mit denen ihr TikTok privat nutzen könnt., ohne zu viel von euch preiszugeben.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.