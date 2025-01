„We listen and we (don't) judge“: Bedeutung & Ideen

In sozialen Netzwerken tauchen immer wieder neue Begriffe und Redewendungen auf. Seit Ende 2024 stößt man vor allem bei TikTok regelmäßig auf den Ausdruck „We listen and we don't judge“. Seltener kommt auch die Variante „We listen and we judge“ vor. Was bedeutet das genau auf Deutsch?

„We listen and we don't judge“: Erklärung und deutsche Beispiele & Ideen

Der Ausdruck „We listen and we don't judge“ bedeutet auf Deutsch „Wir hören zu und urteilen nicht“. Er wird häufig in Situationen verwendet, in denen jemand signalisiert, dass man offen zuhören möchte, ohne die Person oder ihre Situation zu bewerten oder zu verurteilen. Es drückt Mitgefühl, Offenheit und Verständnis aus.

Vor allem bei TikTok wird „We listen and we don't judge“ für ein bestimmtes Video-Format verwendet. Dabei werden peinliche und unangenehme Geständnisse vor der Kamera gezeigt. Zuhörer und Zuschauer kommentieren die „Beichte“ dann mit den Worten „Wir hören zu, wir verurteilen nicht“, sagen jedoch nichts weiter dazu. Meistens nehmen mehrere Personen an einer „Beicht“-Runde teil, die ihre Situationen nacheinander schildern. Der TikTok-Trend soll Teilnehmer ermutigen, sich über bestimmte Aspekte ihrer Persönlichkeit äußern zu können, ohne dabei Angst zu haben, be- oder entwertet zu werden. Auch Paare sollen dabei motiviert werden, dem Partner alles zu sagen, ohne Konsequenzen zu befürchten. Einige Beispiele für den Social-Media-Trend:

Einige weitere Beispiele, falls ihr Ideen für eigene „We listen and we don't judge“-Videos benötigt:

Ein Rezeptvideo mit seltsamen Zutaten (zum Beispiel Schokoladen-Chips in Spaghetti).

Jemand zeigt ene Playlist mit „Guilty Pleasure“-Einträgen wie DJ Bobo oder DJ Ötzi.

Jemand zeigt eine geheime Sammlung kurioser Gegenstände, zum Beispiel von Knöpfen.

Jemand zeigt eine seltsame Essensgewohnheit, es wird zum Beispiel eine Pizza in Kaffee getunkt, bevor man sie isst.

In einer Pärchen-Runde erzählt jemand von seinem hohen „Body Count“.

Ein Partner erzählt, dass er/sie heimlich die Zahnbürste des anderen benutzt.

Ein Partner erzählt, dass das zuletzt gekaufte Outfit wesentlich teurer war, als vorher angegeben.

Was bedeutet „We listen and we judge“?

Die seltenere Variante „We listen and we judge“ („Wir hören zu und wir urteilen“) wird oft ironisch oder humorvoll verwendet, um genau das Gegenteil zu sagen – dass man zwar zuhört und durchaus auch ein dazu Urteil fällt. Das könnte als spielerische Provokation oder in einem selbstironischen Kontext gemeint sein, insbesondere auf Plattformen wie TikTok, wo oft ein Augenzwinkern hinter solchen Aussagen steckt. Bei X wird die Variante vor allem benutzt, wenn man politische Gegner entwerten will.

Beide Varianten spiegeln typische Dynamiken in sozialen Medien wider, wo es einerseits um Akzeptanz und Empathie, andererseits aber auch um Humor und Sarkasmus geht.

