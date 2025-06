TikTok ohne Anmeldung anonym nutzen: Das geht

TikTok ist der aktuelle („S“)-Hit, wenn es um virale Inhalte im Netz geht. Die Videos lassen sich bequem über die App ansehen. Aber kann man TikTok anonym und ohne Anmeldung nutzen?

Wollt ihr Clips in der App auf einem Android-Smartphone oder iPhone schauen, geht das nur mit einer Anmeldung. Wenn ihr aber keinen Account bei der verrückten App anlegen wollt, bleibt ihr trotzdem nicht ausgesperrt.

Wie komme ich bei TikTok ohne Anmeldung rein?

Ohne Konto könnt ihr TikTok trotzdem nutzen. Ruft das Portal in dem Fall nicht in der App auf, sondern einfach mit einem beliebigen Browser und stöbert durch die riesige Auswahl an Videos. Alternativ könnt ihr gezielt Clips mit dem entsprechenden Link öffnen. Um keine Spuren beim Surfen zu hinterlassen, nutzt den Inkognito-Modus.

Geht auf tiktok.com Schaut euch auf der Startseite um oder stöbert in Kategorien. Über das Suchfeld ruft ihr gezielt Videos zu Hashtags, Usernamen oder Themen auf.

Ohne Login in der App könnt ihr ebenfalls direkt durch den Feed scrollen. Nach wenigen Videos fordert die App aber manchmal zur Anmeldung auf. Das gilt auch für Kommentare.

Wie TikTok ohne Login funktioniert, könnt ihr gleich hier ausprobieren:

Ihr könnt Einzelvideos ansehen sowie Profile und Hashtags durchstöbern. Ihr braucht also jemanden, der euch den Link zu einem bestimmten Video schickt oder ihr sucht bei Google nach Links zu entsprechenden TikTok-Nutzern oder -Videos.

Das funktioniert sowohl am PC als auch über eine Browser-App auf dem Smartphone. Gefällt euch ein Video sehr, könnt ihr es auch ohne Anmeldung über einen angebundenen Dienst, zum Beispiel WhatsApp oder Facebook, mit Freunden teilen. Eure Kontakte brauchen dann ebenfalls keinen Account, um sich den Inhalt anzusehen.

Kein Account? Diese Funktionen fehlen

Ohne Account bleibt die TikTok-Nutzung anonym. Ihr habt dann aber eben nur einen Lesemodus. Interaktion und personalisierte Inhalte bekommt ihr erst mit einem Account.

Auch wenn ihr Videos bei TikTok ohne Anmeldung ansehen könnt, hat ein Account seine Vorteile. So könnt ihr nur mit einem Zugang eigene Videos aufnehmen und im Portal hochladen. Zudem müsst ihr ohne Account auf alle sozialen Features verzichten. So könnt ihr keine Videos kommentieren, keine Kommentare lesen und auch keine Likes hinterlassen.

Einige Features gibt es nur nach einem Login. (© GIGA)

Darüber hinaus lassen sich einige Inhalte ausschließlich von angemeldeten Nutzern ansehen oder über die Suchfunktion finden. Eine Anmeldung ist per E-Mail-Adresse oder mit einem bestehenden Konto über Facebook, Google oder Twitter möglich.