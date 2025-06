Startfenster.de entfernen bei Firefox, Chrome, Edge und Co.

Startfenster.de ist ein Browser-Hijacker, der die Startseite und oft auch die Suchmaschine des Browsers ungefragt auf startfenster.de ändert. Wie kann man das wieder löschen?

Wer sich gratis Programme aus dem Internet herunterlädt, läuft häufig Gefahr, sich neben dem eigentlichen Programm weitere Tools und Zusatzinhalte auf die Festplatte zu laden. Ein Zusatzprogramm, welches aus Drittanbieterquellen häufig beim VLC Media Player mitgeliefert wird, versteckt sich hinter dem Titel „Startfenster“.

„Startfenster“ ist kein bösartiger Virus, sondern eine eher harmlose, aber nervige Adware. „Startfenster“ nistet sich in den Browsern auf der Festplatte ein und verändert die eigene Startseite im Firefox, Chrome und Co. auf die Adresse „startfenster.de“. Zudem wird die Standardsuchmaschine verändert.

Startfenster löschen

Im ersten Schritt solltet ihr die Liste der installierten Programme überprüfen:

Tippt auf das Windows-Symbol in der linken unteren Ecke. Steuert die Einstellungen an. Ruft hier den Bereich für die installierten Apps auf. Scrollt nach unten und sucht nach dem Eintrag für „Startfenster“. Löscht den ungebetenen Gast.

Startfenster entfernen: Anleitung für Firefox, Edge und Google Chrome

Anschließend könnt ihr den Browser wieder auf seinen ursprünglichen Zustand zurücksetzen. Geht wie folgt vor:

Startfenster.com aus Google Chrome entfernen

Öffnet Google Chrome. Klickt rechts oben auf den Button mit den drei Punkten, um die Einstellungen zu öffnen. Steuert den Abschnitt „Beim Start“ an. Hier könnt ihr wieder eure gewünschte Startseite einrichten.

Im Bereich „Suchmaschine“ löscht ihr den Eintrag für „Startfenster.de“ und richtet wieder die Suchmaschine eurer Wahl ein. Darauf wird zurückgegriffen, wenn ihr einen Begriff anstelle einer Webadresse in das Feld ganz oben eingebt.

Startfenster.com aus Edge löschen

Klickt auf den Edge-Button, um die Einstellungen zu öffnen. Steuert den Bereich „Start, Startseite und neue Registerkarte“ an. Wählt hier die Startseite aus, mit der ihr euren Web-Besuch beginnen wollt. Unter „Datenschutz, Suche und Dienste“ ruft ihr „Suche und vernetzte Erlebnisse“ auf. Dort findet ihr das Menü „Adressleiste und Suche“. Sucht bei „In Adressleiste verwendete Suchmaschine“ den Anbieter eurer Wahl aus.

Startfenster in Mozilla Firefox entfernen

Öffnet den Firefox-Browser. Steuert die Einstellungen an. Unter „Startseite“ und „Suche“ nehmt ihr jeweils das von euch bevorzugte Angebot.

Startfenster entfernen und löschen geht nicht?

Sollte sich Startfenster.de immer noch im Browser zeigen, stellt sicher, dass ihr den Eintrag in den installierten Apps entfernt habt. Überprüft, ob in der Liste noch weitere unbekannte Einträge auftauchen und löscht sie gegebenenfalls auch. Bei dauerhaften Problemen könnt ihr den Browser zurücksetzen und unerwünschte Änderungen so löschen:

Ihr könnt auch ein Adware-Reiniger-Tool wie den AdwCleaner benutzen. Achtet beim Download aber darauf, dass ihr euch dadurch nicht wieder unerwünschte Zusatzprogramme einfangt (AdwCleaner beim Hersteller herunterladen).

Um zukünftig zu vermeiden, dass ihr neben dem gewünschten Programm weitere Tools auf der Festplatte wiederfindet, sollten Installationsvorgänge bei Programmen gründlich überprüft werden. Häufig verstecken sich zusätzliche Programme in Menüs und „erweiterten Optionen“ für die Installation.