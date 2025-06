Was ist ein „Edgelord“? Bedeutung bei Memes

In Beiträgen auf sozialen Medien, aber auch in Memes stößt man hin und wieder auf den Begriff „Edgelord“. Was bedeutet das?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Edgelord“ ist eine Beschreibung von Personen. In der Regel ist es abwertend gemeint.

Das bedeutet „Edgelord“

Ein „Edgelord“ ist jemand, der online möglichst provokante Meinungen vertritt und Themen anschneidet, die polarisieren. Damit will sich der „Edgelord“ als möglichst „cool“ und besonders darstellen. Er ist bekannt dafür, „edgy“ Themen anzusprechen und kontroverse Ansichten zu teilen. Die Ansichten muss er nicht unbedingt selbst haben, postet sie aber, um zu provozieren und bestimmte Nutzer auf seine Seite zu ziehen.

Das bedeuten "Bratan", "Cringe", "tl;dr" und mehr – Netzjargon erklärt Abonniere uns

auf YouTube

Der Begriff setzt sich zusammen aus den Ausdrücken „edgy“ und „Shitlord“. Als „Shitlords“ werden Nutzer bezeichnet, die gegensätzliche Meinungen vertreten als man selbst. „Shitlords“ vertreten meist sexistische und rassistische Ansichten sowie weitere Vorurteile gegen einzelne Personengruppen. Ziel des „Edgelords“ ist es, mit seinen Beiträgen möglichst gut bei bestimmten Nutzern anzukommen. Dabei schreckt man nicht vor Tabu-Themen, Beleidigungen und einer verächtlichen Sprache zurück. Durch seine zynischen, provozierenden und kontroversen Aussagen will der Edgelord Aufmerksamkeit bekommen und anderen Internet-Nutzern vor den Kopf stoßen.

Anzeige

Was zeichnet einen „Edgelord“ aus?

Oft müssen die Beiträge des Edgelords gar nicht so viel mit einem Ausgangsthema zu tun haben. Sein Ziel ist es nicht, eine Diskussion voranzubringen oder zu erweitern, sondern lediglich für Unruhe zu sorgen und virtuellen Applaus von anderen Störenfrieden zu erhalten. Edgelords sehen sich gerne als Vertreter des politisch Inkorrekten und sind stolz auf ihren „schwarzen“ Humor sowie ihr gesellschaftskritisches Verhalten. Ein Beispiel für die Verwendung des Begriffs bei Twitter:

Ihr könnt jemanden als „Edgelord“ bezeichnen, wenn jemand offensichtlich provokante Beiträge veröffentlicht und sich online wie ein „Troll“ benimmt. Typische Merkmale eines Edgelords:

Postet übertrieben düstere, zynische oder tabubrechende Aussagen.

Will schockieren, um sich überlegen oder rebellisch zu fühlen.

Nutzt schwarzen Humor, der oft geschmacklos ist.

Gibt vor, gegen Political Correctness zu sein, übertreibt das aber ins Extrem.

Bewegt sich oft in Meme- oder Subkultur-Communities.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.