Für das Jugendwort 2025 können wieder Kandidaten eingereicht werden. Ein Begriff, den man immer wieder hört, ist das Jugendwort „gegronkht“. Was bedeutet das und wie wird es verwendet?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Gegronkht“: Das steckt dahinter

Das Jugendwort „gegronkht“ ist eine recht neue und spielerische Wortschöpfung aus der deutschen Gaming- und YouTube-Szene. Der Begriff geht auf die deutsche Let’s-Play-Legende Gronkh zurück.

Eine eindeutige Erklärung gibt es für den Begriff nicht. „Gegronkht“ kann in vielen Situationen und Kontexten verwendet werden. Allgemein wird damit eine Handlung gemeint, die an jemandem oder etwas durchgeführt wurde. Das kann Verschiedenes sein. Meistens steht es für ein Missgeschick, einen Unfall oder ein allgemein chaotisches Verhalten. Wenn man Gronkh beim Streamen zuschaut, kann man auch sagen: „Heute wird gegronkht“.

Anzeige

„Gegronkht“ wird meistens verwendet, wenn jemand durch eine Aktion, einen Spruch oder ein Verhalten an Gronkh erinnert wird, oder wenn jemand in einem Spiel ähnlich spielt, wie Gronkh es tun würde, also vor allem humorvoll, chaotisch, gemütlich und nicht immer 100 % effizient, aber sehr unterhaltsam.

Zum Beispiel kann das Wort so genutzt werden:

Anzeige

Was bedeutet „gegronkht“? Wissen es Google und Wikipedia?

Fun-Fact: Verlasst euch bei der Suche nach Erklärungen, Ratgebern und mehr nicht auf die neuen KI-Antworten. Wer von der Google-KI wissen will, was „gegronkht“ bedeutet, bekommt erklärt, dass der Begriff auf den Youtuber „Grönkh“, mit echtem Namen „Christian Böttcher“, zurückgeht.

Das ist die Definition von Google zu dem Begriff. (© Screenshot GIGA)

Kurze Zeit gab es für den Begriff auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag, der jedoch inzwischen wieder gelöscht wurde.

Bereits 2024 wurde versucht, „gegronkht“ in die Wahl des Jugendworts des Jahres zu bringen. Damals war es jedoch erfolglos.

Grund hierfür könnte vor allem sein, dass der Ausdruck noch zu sehr auf die Gaming-Community des Streamers begrenzt ist und nicht bei der Allgemeinheit angekommen ist. Durch die Nutzung des Worts in den sozialen Medien und eure Stimme für die Kandidaten 2025 könnt ihr dafür sorgen, dass „gegronkht“ schon bald noch bekannter wird.