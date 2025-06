„Juicy“: Was bedeutet das Jugendwort?

In der Netz- und Jugendsprache gibt es immer wieder neue, kuriose Begriffe. In letzter Zeit stößt man möglicherweise häufiger auf den Begriff „juicy“. Was bedeutet das auf Deutsch und wann wird es verwendet?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das meint man mit „Juicy“ (Jugendwort)

Wie viele andere Begriffe aus der Jugendsprache hat auch „juicy“ seinen Ursprung im Englischen. Ins Deutsche übersetzt heißt es „saftig“. In der Jugendsprache wird es aber mit einer übertragenen Bedeutung genutzt:

„Juicy“ steht für etwas richtig Gutes, Geiles, Attraktives oder Spannendes.

Es wird genutzt, um etwas besonders Positives oder Aufregendes zu beschreiben.

Anders als viele andere Netzbegriffe hat es also keine abwertende Bedeutung, sondern ist ein positiv gemeinter Ausdruck.

Es wird manchmal in einem sexualisierten Kontext genutzt, wenn man etwa jemanden beschreiben möchte, den man „heiß“ findet. Dann bedeutet es so viel wie „sexy“.

Allerdings kann „juicy“ auch für alles andere genutzt werden, das man irgendwie interessant findet.

So kann sowohl der neue Arbeitskollege als auch die jüngst gekaufte Hose „juicy“ sein.

Anzeige

Beispiele für „juicy“ auf Deutsch

Einige Beispiele für die Nutzung von „juicy“ in der deutschen Sprache:

Situation Bedeutung von „juicy“ Beispiel Wenn etwas richtig gut aussieht Attraktiv. heiß „Alter, hast du das neue iPhone gesehen? Richtig juicy!“ Wenn ein Detail spannend oder pikant ist Würzig, spannend „Hast du den Gossip gehört? Das wird richtig juicy!“ Wenn etwas extrem nice ist Krass, geil „Das neue Update ist mega juicy, alles viel schneller.“

Anzeige

Das Wort gibt es auch oft in Gaming- und Rap-Communitys. Wenn zum Beispiel ein Loot-Drop in nem Spiel besonders üppig ist, sagt man: „Das ist ein juicy Drop!“. Knallt hingegen in einem Rap-Song ein Beat ordentlich, kann man sagen „Der Beat ist juicy“.

Im deutschsprachigen Jugendjargon ist „juicy“ vor allem bei TikTok, Instagram und Memes präsent. Es gehört zu diesen eingedeutschten Anglizismen, die man locker in Gespräche einbaut.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.