„Sailor Song“: warum der virale Hit verwundert und verzaubert

Das Besondere am „Sailor Song“: Sänger oder Sängerin?

Wellen umspielen zwei Füße, Finger gleiten im Sonnenuntergang über die Saiten einer Gitarre: Wer das Musikvideo des „Sailor Songs“ von Gigi Perez sieht und anhört, den erfüllt automatisch eine Sehnsucht nach Urlaub.

Die Sehnsucht in dem Lied, das seit Juli 2024 vor allem auf TikTok Wellen schlägt, gilt aber nicht einer einsamen Insel, sondern einer ganz bestimmten Person. Dabei schmachtet die Erzählerstimme nach einer Frau, die aussieht wie Anne Hathaway und ihre sexuelle Fantasie frei ausleben will – sie möchte auf eine Art geliebt werden, wie nur ein „Sailor“ sie lieben könne.

Umso mehr stutzen Zuhörer, wenn sie erfahren, dass die tiefe Stimme, die diese alles einnehmende Liebe besingt, kein Mann, sondern eine Frau ist.

Der „Sailor Song“ als lesbische Liebesgeschichte

Mit dem Hintergrundwissen, dass die US-amerikanische Singer-Songwirterin Gigi Perez selbst lesbisch ist, verschiebt sich auch die Interpretation des „Sailor Songs“. Denn offenbar ist ihr Hit, der eindeutig die sexuelle Lust auf eine Frau thematisiert, aus der Sicht einer anderen Frau geschrieben.

Das allein lässt allerdings nicht die kritischen Stimmen laut werden: Denn religiöse Zuhörer störten sich vor allem an Zeilen wie „I don’t believe in God, But I believe that you’re my savior“ („Ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube, dass du mein Retter bist“). Sie forderten, dass Gigi Perez den Song an dieser Stelle umschrieb. Die Kritik nahm die Sängerin aber nicht an. Und die steigende Fangemeinde auf TikTok gibt ihr Recht: Vielmehr covern zahlreiche TikToker den Song sogar:

Warum der Song einen Nerv trifft

Gigi Perez‘ Song trifft bei vielen Menschen einen Nerv. Nicht umsonst landete sie mit dem Lied in mehreren Ländern weit oben in den Charts, in Großbritannien führte sie beispielsweise über Wochen die Chartspitze an.

Eine mögliche Interpretation: Viele sehnen sich nach solch einer besungenen Liebe, in der die Geliebte Retterin, Lieblingsgeschmack und Traum in einem ist – eine Abhängigkeit, die in Zeiten von Emanzipation und Selbstbestimmung oft verpönt scheint.

Der Song vermittelt den Eindruck, nicht allein mit diesem innigen Bedürfnis zu sein. Ganz zu schweigen davon, dass neben den poetischen Lyrics auch die Melodie des Songs mitreißend ist.