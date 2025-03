X (ehem. Twitter) down: Aktuelle Störungen von heute

Der Mikro-Blogging-Dienst X gehört zu den ersten Anlaufstellen im Netz, um sich mit News zu versorgen oder einfach einen witzigen, bissigen oder informativen Kommentar in wenigen Zeichen zu posten. Heute war das allerdings für viele Nutzer nicht möglich. X konnte am Montag vorübergehend nicht geöffnet werden.

Update vom 10. März: Funktioniert X bei euch auch nicht? Ihr seid nicht alleine. Weltweit sind Nutzer von Störungen betroffen. Gegen 10 Uhr und noch einmal ab 14:30 Uhr funktionierte der früher als „Twitter“ bekannte Dienst weltweit über einen längeren Zeitraum nicht. Im Browser konnte man die Seite gar nicht erst öffnen. Die X-App für Android und iPhones lässt sich zwar starten, allerdings werden keine neuen Nachrichten geladen. Derzeit scheint der Dienst wieder zu funktionieren.

X down: Störungen heute

Eine Ursache zu den Störungen von X heute wurden nicht genannt. Surft man das Webangebot von allestoerungen.de auf, stellt man fest, dass X an 2 Zeitpunkten am Montag in ganz Deutschland down war. Auch international war der Dienst nicht mehr erreichbar. Bei Downdetector meldeten sich zwischenzeitlich bis zu 40.000 Betroffene (hier ansehen). Bei einigen Nutzern konnte X gar nicht geöffnet werden, bei anderen gab es eine Fehlermeldung oder lediglich veraltete Beiträge zu sehen.

So sieht die Fehlermeldung aktuell aus (© Twitter.com)

X: Störungen prüfen

Immer wieder sind auch die größten Dienste im Netz von Störungen betroffen. Was hinter der aktuellen Störung bei X steckt, ist noch nicht bekannt. Normalerweise wäre das Portal eine der ersten Anlaufstellen, um sich zu informieren, wie lange eine Störung anhält und um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Bei der X-Alternative Bluesky wurde die Störung von vielen Nutzern gemeldet:

My productivity when X goes down: — Shashank Joshi (@shashj.bsky.social) 2025-03-10T14:09:48.692Z

