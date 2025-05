100 Männer gegen 1 Gorilla: Wer würde gewinnen?

Keine Woche vergeht, ohne dass ein neuer viraler Trend in den sozialen Netzwerken entsteht. Seit einiger Zeit stellen sich Internet-Nutzer die Frage, wie ein Kampf zwischen 100 Männern und 1 Gorilla ausgehen würde.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

1 Gorilla oder 100 Menschen: Das Netz diskutiert

Das „100 vs 1 Gorilla“-Meme ist ein virales Internet-Format, das sich humorvoll mit absurden hypothetischen Kampfszenarien auseinandersetzt. Die Grundidee: Man stellt sich die Frage, wer in einem Kampf zwischen einer bestimmten Anzahl an Menschen (meist 100 durchschnittliche Männer) und einem einzigen, extrem starken Tier oder Gegner (in diesem Fall ein Gorilla) gewinnen würde.

Das Meme stammt ursprünglich aus Foren und sozialen Medien wie Reddit oder Twitter, wo User aus Langeweile oder Spaß hypothetische „Was-wäre-wenn“-Szenarien diskutieren. Dabei repräsentiert der Gorilla sinnbildlich eine übermenschlich starke, wilde Naturgewalt, während die 100 Männer für Masse, aber mangelnde individuelle Stärke stehen.

Anzeige

Gorilla vs. Menschen: Das steckt hinter dem Meme

Der Witz am Meme ist die völlig unrealistische, aber unterhaltsame Diskussion über Strategien und Chancen. Es wird debattiert, ob die 100 Männer durch Zusammenarbeit eine Chance hätten, oder ob der Gorilla sie mühelos besiegen würde. Meistens endet die Diskussion zugunsten des Gorillas, wobei User das mit übertriebenen Beschreibungen der Stärke und Aggressivität des Tieres begründen.

Anzeige

Das Meme lebt vor allem von seiner Überzeichnung und dem Humor, der entsteht, wenn eigentlich ernst gemeinte Kampfanalyse-Argumente auf eine total absurde Situation angewendet werden. Es wurde mittlerweile auf andere Varianten ausgeweitet — etwa „50 Enten gegen ein Nilpferd“ oder „100 Grundschüler gegen einen Löwen“. Der Reiz liegt in der Absurdität und der lustigen Vorstellung solcher Kämpfe.

Wer gewinnt den nun? Das sagen Experten

Die Meinungen nach dem Sieger gehen im Netz auseinander. Auf der Seite der Menschen steht die reine Überzahl. Ein Gorilla kann hingegen bis zu 1.000 Kilogramm heben und seine Gegner wie eine Puppe durch die Gegend werfen.

Tara Stoinski, Präsidentin und leitende Wissenschaftlerin des Dian Fossey Gorilla Funds sagte in einem Interview mit USA TODAY am 30. April: „Das Zahlenspiel funktioniert wirklich zugunsten der Menschen“. Menschen können demnach aufgrund der Überzahl kooperieren und Angriffe koordinieren. So lässt sich der Kampf in die Länge ziehen, damit dem Gorilla die Kraft ausgeht.

Ein ausgewachsener Silberrücken-Gorilla ist unfassbar stark: Er kann 4 bis 9 Mal so viel heben wie ein durchschnittlicher erwachsener Mann, hat enorme Bisskraft und ist extrem schnell und wendig auf kurzer Distanz. Im 1-gegen-1 wäre ein Mensch absolut chancenlos.

Bei 100 Männern aber ändert sich das Kräfteverhältnis durch die schiere Überzahl. Selbst wenn der Gorilla Dutzende verletzen oder außer Gefecht setzen könnte, wird er irgendwann ermüden. Menschen können sich koordinieren, Taktiken entwickeln und dem Gorilla auf Dauer zusetzen — genau das meinte auch Tara Stoinski im Zitat: „Die Fähigkeit zur Kooperation und Ausdauer arbeitet gegen den Gorilla“.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.