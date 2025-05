Ohio: Was steckt hinter dem Meme in der Jugendsprache? („Only in Ohio“)

Das „Ohio Meme“ ist ein Internet-Insider, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Was meint man damit?

Was hat es mit dem „Ohio“-Meme auf sich?

Bei Instagram, X und Co. tauchen immer wieder Bilder auf, in denen eine kuriose Situation dargestellt wird und in der Bildbeschreibung etwas von „Ohio“ steht. Gezeigte Situationen sollen demnach „only in Ohio“ („nur in Ohio“) passieren. Was soll das?

Ohio ist ein Bundesstaat in den USA. Die Memes beziehen sich direkt auf den US-Staat.

Der Insider basiert auf der Vorstellung, dass in Ohio seltsame oder verstörende Dinge passieren, die man sich sonst nirgendwo vorstellen kann.

Es wird oft mit bizarren, absurden oder übernatürlich wirkenden Situationen verbunden — nach dem Motto: „Only in Ohio".

Das Ganze hat als RunningGag auf Plattformen wie TikTok, Reddit und Twitter/X angefangen. Leute posten dabei absurde Bilder, Videos oder Memes und schreiben dazu:

„Meanwhile in Ohio…“ oder „Only in Ohio

Einige Beispiele für solche Bilder:

Das Ohio Meme ist also ein ironischer Witz, bei dem Ohio als Sinnbild für skurrile, bizarre oder paranormale Dinge im Internet herhält.

Warum Ohio?

Ohio ist in den USA ein eher unspektakulärer Bundesstaat im Mittleren Westen. Das Gebiet ist weder richtig bekannt für Großstädte noch für besondere Wahrzeichen. Dadurch hat sich diese absurde Meme-Idee entwickelt, dass ausgerechnet dort völlig absurde Dinge passieren sollen.

Vor allem auf TikTok ist der Ohio-Trend richtig viral gegangen — vor allem mit dem Sound „Welcome to Ohio“ oder Clips mit seltsamen Effekten und Filtern. Inzwischen ist es ein Internet-Ding geworden, dass alles, was irgendwie „weird“ oder „cursed“ ist, angeblich aus Ohio kommt. Beispiele für solche TikTok-Videos:

Ohio ist nicht der einzige US-Bundesstaat, der Meme-seitig aufs Korn genommen wird. Bekannt ist etwa auch der „Florida Man“ als Synonym für einen Menschen, der etwas total Unsinniges oder Kriminelles tut.