Bei jedem WWE-Event dabei: Wer ist der „Green Shirt Guy“?

Aufmerksame Zuschauer der WWE-Shows werden ihn sicherlich schon mehrfach gesehen haben: Bei fast jeder Veranstaltung sitzt direkt am Ring ein Mann mit einem grünen T-Shirt und einer beigen Schirmmütze. Wer ist dieser „Green Shirt Guy“?

Das ist über den Green Shirt Guy bekannt

Der „Green Shirt Guy“ bei WWE ist ein langjähriger, ziemlich bekannter Fan, der regelmäßig bei WWE-TV-Shows wie Monday Night Raw, SmackDown und den großen Pay-Per-Views in der ersten Reihe sitzt.

Zwar ist der Mann in den TV-Übertragungen sehr präsent, es gibt aber wenige Informationen über ihn. Auch wenn er vor allem in den sozialen Netzwerken ein Dauergesprächsthema ist, hält sich der Fan mit dem grünen Shirt in der Öffentlichkeit zurück. Er sitzt nicht nur in prominenter Position bei den WWE-Shows. Bei Wrestlemania 41 hatte er sogar seinen eigenen Einmarsch in die Arena:

Mann im grünen Shirt: Fan oder WWE-Mitarbeiter?

Sein richtiger Name ist Simon, aber in der Wrestling-Community ist er besser bekannt als „Smiley“ oder „Superfan Smilez“. Er trägt oft ein grünes T-Shirt mit einem Smiley-Gesicht, was ihm seinen Spitznamen eingebracht hat.

Seit etwa 2012 besucht er regelmäßig WWE-Events und ist seitdem bei zahlreichen Shows wie Raw, SmackDown, WrestleMania und anderen Premium-Live-Events zu sehen gewesen. Zwischenzeitlich war er auch bei Veranstaltungen von AEW, kehrte aber später zu WWE zurück.

Da er selbst bei den größten WWE-Events wie Wrestlemania immer den gleichen Sitzplatz direkt am Ring hat, gibt es Gerüchte, nach denen er ein Mitarbeiter der WWE ist oder es spezielle Vereinbarungen mit der Wrestling-Liga gibt.

Trotz der Spekulationen hat er aber in Interviews klargestellt, dass er seine Tickets selbst kauft und einfach ein leidenschaftlicher Fan ist. Im Instagram-Kanal von Superfan Smilez gibt es immer wieder Eindrücke aus der ersten Reihe von den Veranstaltungen der WWE (zum Kanal):

