WWE Clash in Paris: Tickets, Termin & Location – das ist bekannt

„Et boum, c'est le choc“: Das nächste WWE-Premium-Live-Event in Europa ist bekannt. Leider nicht in Deutschland, doch ganz in der Nähe wird es im August 2025 wieder eine Großveranstaltung mit den WWE-Stars geben. Es handelt sich dabei um „Clash in Paris“. Wann ist der Termin und ab wann gibt es Tickets für „Clash in Paris“?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Start für den Ticket-Vorverkauf

Tickets für das Paris-Event gibt es ab Freitag, den 25. April, um 10:00 Uhr über die französische Seite von Ticketmaster (hier ansehen). Bereits ab Mittwoch, den 23. April, können Fans zuschlagen, die sich mit ihrer E-Mail-Adresse bei der WWE registrieren (hier geht es zur Anmeldung). Die WWE wirbt unter anderem mit John Cena, Cody Rhodes, Gunther, CM Punk, Rhea Ripley, Charlotte Flair und Penta für das Event.

Anzeige

Der nächste Europa-PLE: WWE Clash in Paris

„Clash in Paris“ findet am 31. August 2025 in der französischen Hauptstadt in der „La Défense Arena“ statt. In der Pariser Location finden sonst Rugby-Spiele statt. Dort haben 35.000 bis 40.000 Zuschauer Platz. Somit wird es die größte WWE-Veranstaltung auf dem europäischen Festland. Lediglich der Summerslam 1992 in London konnte mit fast 79.000 Zuschauern noch mehr Fans in Europa bei einem Live-Event aufweisen. Wer einen üppigen Geldbeutel hat, kann bereits jetzt eine Anzahlung für das „Priority Pass Deposit Programm“ leisten, um sich einen Zugriff auf Premium-Sitzplätze, Foto-Optionen am Ringrand und exklusiven Show-Inhalten zu sichern (mehr zu den Paketen). Der Trailer soll die Vorfreude auf das Paris-Event entfachen:

Die Ankündigung ist eine freudige Information für alle Wrestling-Fans in Europa und auch in Deutschland, schließlich hat man es nicht ganz so weit nach Paris. Es ist das erste „Premium Live Event“ der WWE in der französischen Hauptstadt. Im letzten Jahr fand Backlash vor fast 12.000 Zuschauern in Lyon statt. Dort konnten die französischen Fans einen neuen Maßstab für die Stimmung bei einem WWE-Event setzen.

Anzeige

„Backlash Frankreich in Lyon hat im letzten Jahr Arena- und Dezibel-Rekorde gebrochen und dabei gezeigt, wie laut und leidenschaftlich unsere WWE-Fans in Frankreich sein können.“ WWE-CCO Paul „Triple H“ Levesque in der Ankündigung zu „Clash in Paris“

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber auch, schließlich war der 31. August 2024 das Datum, an dem der „Bash In Berlin“ hierzulande ausgetragen wurde. Derzeit deutet nichts darauf hin, dass der Bash oder ein anderes „PLE“ in Deutschland 2025 ausgetragen wird, allerdings gibt es auch noch viel Platz im PLE-Kalender. In Deutschland wird man Clash in Paris im Live-Stream über das „WWE Network“ ansehen können. Möglicherweise zeigt ProSieben MAXX das Event auch im Free-TV. Zuletzt konnten WWE-Fans in Deutschland immer wieder die großen Events beim TV-Sender verfolgen. So wird auch der „Royal Rumble“ am Montag nach dem Event dort gezeigt. Wer live vor Ort dabei sein möchte, muss vermutlich Glück und Geduld im Ticket-Vorverkauf haben. Fahrten nach Frankreich findet ihr zum Beispiel bei der Deutschen Bahn (hier ansehen) und Flixbus (hier ansehen).

Anzeige

Clash in Paris: Wer ist dabei?

Es wird das dritte „Clash“-Event sein, nachdem 2022 und 2024 „Clash in the Castle“ in Cardiff, Wales und Glasgow, Schottland ausgetragen wurden. Neben dem „Premium Live Event“, das am Sonntag stattfindet, wird auch die darauf folgende RAW-Ausgabe am 1. September in der Arena in Paris ausgetragen.

Es handelt sich um ein „Premium Live Event“. Das heißt, „Clash in Paris“ ist eine der monatlichen Großveranstaltungen. Wer nach Paris kommen wird, steht so lange vor dem Termin noch nicht fest. Teilnehmen werden aber sowohl RAW- als auch Smackdown-Akteure. Es darf mit den Topstars aus dem WWE-Roster gerechnet werden und es werden sicherlich auch wieder die wichtigsten Titel auf der Matchcard stehen.

Bienvenue, WWE! Ich war noch nie in Paris, aber das ist doch die beste Gelegenheit, um das zu ändern. Super, dass die WWE weiterhin Großveranstaltungen außerhalb der USA austrägt. Für ein Event in Deutschland wäre doch im Kalender 2025 sicherlich auch noch Platz… Martin Maciej

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.