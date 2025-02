Royal Rumble heute: Zeit, Matches, Teilnehmer & Übertragung

Das Wrestling-Jahr in der WWE wird auch 2025 mit dem „Royal Rumble“ als erste Großveranstaltung eingeläutet. Heute ist es soweit und das „Premium Live Event“ steigt. Wo kann man im Stream & TV einschalten, welche Teilnehmer machen beim Rumble-Match mit und welche Einträge gibt es sonst noch so auf der Matchcard?

Heute Nacht geht das Event um 0:00 Uhr los.

Das Highlight des jährlichen Rumble-Events ist die 30-Mann-Battle-Royal, bei dem jeweils 30 Männer und 30 Frauen um einen Spot im Title-Match bei Wrestlemania antreten. Viele Teilnehmer stehen schon fest. Die Countdown-Show startet heute in der Nacht von Samstag, den 1. Februar auf Sonntag, den 2. Februar bereits um 22:00 Uhr (deutsche Zeit). Das richtige Event geht um 00:00 Uhr los. Am Montag, den 3. Februar gibt es zudem bei ProSieben MAXX ab 22:00 Uhr die Free-TV-Übertragung.

Wann ist Royal Rumble 2025 und wo kann man den PPV sehen?

Ausgetragen wird die Veranstaltung im Lucas-Oil-Stadium in Indianapolis, Indiana. In Deutschland können Wrestling-Fans weiterhin über das „WWE Network" bei allen „PLE" einschalten. Der Wechsel der WWE-Shows zu Netflix gilt bislang nicht für den deutschen Markt. Der Zugang zum Network kostet 9,99 US-Dollar monatlich und liefert neben den Premium-Live-Events den Zugriff auf zahlreiche Events der WWE-Geschichte.

Für Royal Rumble 2025 sind neben den Rumbles zwei weitere Matches bekannt. Die Matchcard:

Undisputed WWE Championship, Leiter-Match : Cody Rhodes vs. Kevin Owens

: Cody Rhodes vs. Kevin Owens WWE Tag Team Championship (2-out-of-3-Falls Match ) : #DIY (Johnny Gargano & Tommaso Ciampa) vs. Motor City Machine Guns (Alex Shelley & Chris Sabin)

: #DIY (Johnny Gargano & Tommaso Ciampa) vs. Motor City Machine Guns (Alex Shelley & Chris Sabin) 30-Man-Royal-Rumble-Match der Männer : John Cena, CM Punk, Roman Reigns, LA Knight, Jey Uso, Seth „Freakin'“ Rollins, Drew McIntyre, Rey Mysterio, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Logan Paul, Penta, Chad Gable, Bron Breakker, Jacob Fatu, Santos Escobar, Damian Priest, Carmelo Hayes

: John Cena, CM Punk, Roman Reigns, LA Knight, Jey Uso, Seth „Freakin'“ Rollins, Drew McIntyre, Rey Mysterio, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Logan Paul, Penta, Chad Gable, Bron Breakker, Jacob Fatu, Santos Escobar, Damian Priest, Carmelo Hayes 30-Frau-Royal-Rumble-Match der Frauen: Nia Jax, Bayley, Charlotte Flair, Naomi, Bianca Belair, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Lyra Valkyria, Ivy Nile, Iyo Sky, Chelsea Green, Zelina Vega, Candice LeRae, Piper Niven

Die Sieger der Rumble-Matches bekommen ein Titel-Match bei Wrestlemania 41 in Las Vegas. Der Termin dafür ist das Wochenende am 19. und 20. April.

Royal Rumble 2025: John Cena kommt zurück

Wie gewohnt, wird der Sieger der Rumble-Matches ein Titel-Match seiner Wahl bei Wrestlemania bestreiten können. Schon seit längerem ist bekannt, dass John Cena seine Ring-Rückkehr bei Royal Rumble 2025 feiern wird. Bei der ersten RAW-Ausgabe bei Netflix hat Cena bekanntgegeben, dass er einer der 30 Teilnehmer am Rumble-Match sein wird. Die Ankündigung im Video:

Zudem hat seine Rückkehr einen traurigen Charakter: Es wird der Startschuss für den Abschied von John Cena sein, der sein Karriereende für das kommende Jahr angekündigt hat. Noch gibt es viel Platz im Teilnehmerfeld. Es könnte auch in diesem Jahr wieder die eine oder andere Überraschung geben. So wird gemunkelt, dass AJ Styles sein Comeback beim Rumble feiern könnte (Quelle: Wrestling-Point). Auch der eine oder andere Star von NXT könnte seinen Auftritt bekommen. Große Chancen haben unter anderem der NXT-Champion Oba Femi, Giulia, Trick Williams und Roxanne Perez. Möglicherweise gibt es auch Überraschungsauftritte von TNA, schließlich haben die WWE und Total Nonstop Action erst vor kurzem eine Partnerschaft bekanntgegeben (Quelle: WWE).Bereits beim Rumble 2024 hatte Jordynne Grace aus dem TNA-Kader einen Auftritt im Rumble-Match der Damen.

Die wöchentlichen Shows RAW und Smackdown seht ihr im Free-TV bei ProSieben Maxx. Dort wird der Royal Rumble am Montag nach dem Event als Wiederholung übertragen. Im Live-Stream schaltet ihr bei den Weeklys mit einem kostenpflichtigen Zugang bei Bild+ ein (mehr zu Bild+).

