WWE bei Netflix: Was ist mit Deutschland? (RAW & Co.)

WWE RAW ist seit 1993 die wöchentliche Sendung mit Matches der größten Wrestling-Liga. Seit einiger Zeit gibt es ein Rätselraten darüber, bei welchem US-Sender die Show am Montag zukünftig zu sehen sein wird. Seit 2025 gibt es WWE RAW bei Netflix. Daneben wechseln auch weitere Wrestling-Sendungen zu dem Streaming-Dienst. Auch in Deutschland?

In Deutschland wurde die Sendung lange Zeit live in der Nacht von Montag auf Dienstag bei DAZN gezeigt. Danach gab es für WWE-Fans hierzulande lange Zeit keine Möglichkeit mehr, die Sendung auf legalem Weg live zu sehen. Seit Ende Januar 2024 kann man aber bei Bild+ live bei RAW und Smackdown einschalten. Das wird auch 2025 so bleiben. In Deutschland sind die WWE-Shows nicht zu Netflix gewandert. ProSieben Maxx zeigt die jeweils aktuelle Ausgabe mit 1 beziehungsweise 2 Tagen Verspätung am Mittwoch (RAW) und Samstag (Smackdown) im Free-TV.

Netflix übernimmt WWE-Sendungen: Wie sieht es für deutsche Fans aus?

Mit dem Umzug zu Netflix beginnt eine neue Zeitrechnung für die Wrestling-Liga. Über 30 Jahre lang gehörte die Wochen-Show schließlich zum festen TV-Programm in den USA. Ab Januar 2025 gibt es die neueste Ausgabe nicht mehr im US-TV, sondern im Stream bei Netflix. Für Fans in Deutschland wichtig: Die Ankündigung betrifft bislang nur die Märkte in USA, Kanada, Großbritannien und Lateinamerika. Für Deutschland gilt nicht. Mit einem deutschen Netflix-Account wird man also nicht bei den Live-Übertragungen von RAW im Streaming-Dienst einschalten können. Hierzulande bleibt die Weekly-Show weiterhin bei Bild+. Auch Smackdown kann man beim Bild-Portal live sehen, NXT jeweils mittwochs in der Nacht als „On demand“-Stream.

Der Deal zwischen Netflix und WWE soll zunächst über 10 Jahre laufen und der Wrestling-Liga 500 Millionen US-Dollar jährlich einbringen. Ab Januar wird RAW wieder 3 Stunden laufen. Auch nach dem Umzug zu Netflix wird RAW seinen Sendeplatz am Montag behalten.

Wann gibt es WWE-Shows bei Netflix in Deutschland?

Ob und wann die WWE-Shows auch mit einem deutschen Netflix-Konto angesehen werden können, wurde nicht bekanntgegeben. Ursprünglich war bekannt, dass man bis zum Ende des TV-Deals mit ProSieben Maxx warten musste (Quelle: Power Wrestling). Im Rahmen der Übertragung eines NFL-Spiels bei Netflix am 1. Weihnachtstag sprachen die deutschen Kommentatoren allerdings von einem Netflix-Start erst im Jahr 2028.

Bereits jetzt gibt es vereinzelt WWE-Inhalte bei Netflix, die man auch mit einem deutschen Account sehen kann. So wurde 2021 der interaktive Film „Escape The Undertaker“ veröffentlicht, bei dem man die Handlung selbst beeinflussen kann. Im Mittelpunkt steht der legendäre Superstar „The Undertaker“, der den Akteuren von „The New Day“ das Fürchten lehrt (bei Netflix ansehen). Mit „Mein WWE Main Event“ gibt es eine weitere Komödie, die in der Wrestling-Welt spielt (bei Netflix ansehen). Eine „Vince McMahon“-Dokumentation, in der die Geschichte des langjährigen Kopfes des Unternehmens beleuchtet wird, ist ebenfalls seit Ende 2024 verfügbar (bei Netflix ansehen).

Wrestlemania & Co. bei Netflix: Auch in Deutschland?

Die Übernahme der Rechte von RAW ist nicht die einzige Änderung. Demnach sollen langfristig alle WWE-Shows und- Specials inklusive der „Premium Live Events“ bei Netflix laufen. Smackdown und NXT sowie Wrestlemania, Royal Rumble und Co. werden dann also ebenfalls beim Streaming-Dienst gezeigt, im Fall der wöchentlichen Shows Smackdown und NXT aber zunächst nur nach der TV-Premiere, da in den USA noch TV-Verträge mit USA Network beziehungsweise CW Network laufen.

Auch die „A&E“-Dokumentationen, die in Deutschland bei ProSieben Maxx hin und wieder zu sehen sind, sind in dem Deal inbegriffen. Teils muss abgewartet werden, bis laufende Rechte auslaufen.

WWE Network wird eingestellt

Kurz blieb unklar, was mit dem WWE-Archiv passieren wird. Die Shows aus den letzten Jahrzehnten der WWE-Geschichte sollen aber auch den Weg in die Netflix-Bibliothek finden. Langfristig sollen jegliche Video-Inhalte von WWE bei Netflix platziert werden.

Mit dem Start des WWE-Angebots bei Netflix wird der hauseigene Streaming-Dienst, das WWE-Network, eingestellt. Der WWE-Streaming-Dienst ist schon seit Jahren nicht mehr in den USA verfügbar, sondern nur in internationalen Märkten, so auch in Deutschland. Bislang gibt es die Wrestling-Inhalte noch bis 2026 bei NBC Peacock zu sehen, das wird zukünftig aber nicht mehr der Fall sein. Hierzulande bleibt das WWE Network auch 2025 noch die Heimat für alle historischen WWE-Events sowie die „Premium Live Events“, etwa den „Royal Rumble“ am 1. Februar.

