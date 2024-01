WWE Wrestling im TV & Live-Stream in Deutschland: Sender & Zeiten

Lange Zeit waren RAW und SmackDown bei Sky nur im Pay-TV zu sehen. Die WWE hat allerdings seit einigen Jahren ein neues Zuhause im deutschen Fernsehen. Nachfolgend erfahrt ihr, wo ihr Wrestling im TV in Deutschland sehen könnt und wann die verschiedenen Shows ausgestrahlt werden. Nach einer Pause kann man die wöchentlichen Shows RAW und Smackdown bald auch wieder live in Deutschland sehen.

Je nachdem, ob ihr RAW und SmackDown nachts live während der US-Ausstrahlung oder zu einer angenehmen Uhrzeit am Abend sehen wollt, müsst ihr unterschiedlichen Sender einschalten. Update: Die Nachwuchs-Show NXT kann man inzwischen auch im deutschen Free-TV sehen.

RAW und Smackdown im Live-Stream: So geht es in Deutschland

Lange Zeit gab es für deutsche Fans keine legale Möglichkeit, RAW in der Nacht von Montag auf Dienstag und Smackdown in der Nacht von Freitag auf Samstag live zu verfolgen. Das ändert sich. Ab Ende Januar 2024 übernimmt Bild die Übertragungen. Wer also Lust hat, kann nachts aufbleiben und direkt live verfolgen, was in den wöchentlichen Shows geschieht. Einschalten kann man jeweils um 2:00 Uhr nachts. Dafür ist ein BildPlus-Abonnement nötig. Wer aktuell ein Jahres-Abonnement abschließt, bezahlt dafür 1,99 Euro pro Monat. Der Normalpreis liegt bei 7,99 Euro monatlich (Angebot bei BildPlus ansehen).

Ab März soll zusätzlich zum BildPlus-Abonnement ein Jahrespass notwendig sein, um die WWE-Shows live zu sehen. Die Kosten sollen bei 50 Euro jährlich liegen. Eine Einzelbuchung ist ebenfalls möglich, dann bezahlt man 5 Euro pro Sendung. In den Kosten ist neben den Live-Übertragungen von Smackdown und RAW auch ein nachträglicher Stream der NXT-Shows enthalten. Anders als bei der TV-Übertragung bei ProSieben MAXX wird man bei BildPlus die gesamte 3-Stunden-Show von RAW sehen. Im Free-TV gibt es nur eine gekürzte, 2 Stunden lange Fassung. Die Sendetermine der WWE-Shows bei Bild:

„RAW“ : jeden Dienstag ab 2 Uhr bis 5 Uhr

: jeden Dienstag ab 2 Uhr bis 5 Uhr „SmackDown“ : jeden Samstag ab 2 Uhr bis 4 Uhr

: jeden Samstag ab 2 Uhr bis 4 Uhr „NXT“: jeden Mittwoch auf Abruf

Die Shows wird es dort nachträglich auch auf Abruf geben.

Wrestling: WWE im Free-TV – Sender und Termine

Im Free-TV seht ihr sowohl RAW als auch SmackDown bei ProSieben MAXX. ProSieben MAXX hat die Übertragung von RAW 2017 von Tele 5 übernommen, Seitdem gibt es das erste Mal in der Geschichte der WWE beide Sendungen der Premium-Wrestling-Liga auf einem Sender in Deutschland zu sehen. SmackDown ist schon seit 2014 im Programm von ProSieben MAXX zu finden. 2023 findet mit NXT sogar die dritte Wochen-Show der WWE den Weg ins Free-TV.

RAW gibt es bei ProSieben MAXX in Deutschland immer mittwochs ab 22:00 Uhr.

NXT wird donnerstags ab 22 Uhr gezeigt. Der Start ist am 6. April.

gezeigt. Der Start ist am 6. April. SmackDown folgt jeweils am Samstag ab 22 Uhr bei ProSieben MAXX.

bei ProSieben MAXX. Die Sendungen sind nur wenige Stunden nach der US-Premiere in Deutschland zu sehen.

Falls ihr keinen TV-Anschluss habt, gibt es den ProSieben-MAXX-Live-Stream kostenlos bei Joyn.

Bei Joyn könnt ihr auch alle Folgen von SmackDown und RAW im Stream als Wiederholung ansehen.

Daneben zeigt ProSieben MAXX immer wieder Specials mit Hintergrundgeschichten zu den WWE-Superstars. So gab es hier zum Beispiel die „WWE Schatzjäger“ und „WWE Legends„-Geschichten zu sehen. Im Vorfeld von WrestleMania wurden zudem Highlights aus fast über 40 Jahren der Veranstaltungsgeschichte gezeigt.

Eurosport strahlte lange Zeit jeden Montag ab 21:45 Uhr die WWE Vintage Collection mit legendären Kämpfen der WWE-Geschichte aus. Derzeit gibt es jedoch keine Übertragungen der Vintage-Collection im deutschen Fernsehen. ProSieben Fun hat zudem NXT gezeigt, auch diese Sendung ist aber nicht mehr im deutschen Free-TV zu sehen.

WWE im TV: Alle Sendetermine der Wrestling-Übertragungen im deutschen Fernsehen

An folgenden Terminen könnt ihr aktuell noch zu den WWE-Wrestling-Shows im TV einschalten:

Sendung Sender Uhrzeit Wochentag US-Premiere WWE Monday Night RAW ProSieben MAXX 22 Uhr Mittwoch Montag WWE SmackDown ProSieben MAXX 22 Uhr Samstag Freitag WWE NXT ProSieben MAXX 22 Uhr Donnerstag Dienstag

Konnte man früher die WWE-Sendungen in Deutschland teilweise erst mit einer zweiwöchigen Verspätung im Free-TV schauen, warten Wrestling-Fans aktuell nicht mal zwei ganze Tage. Mit dem BildPlus-Abonnement kann man sogar live einschalten.

Tipp: Wer von Wrestling gar nicht genug bekommt, kann auch am Sonntag und Montag im Free-TV zu wöchentlichen Shows einschalten. Der Sender „DMAX“ hat seit Ende Januar 2023 die Weeklys „Dynamite“ und „Rampage“ aus der AEW im Programm. Bei Dynamite könnt ihr immer sonntags ab 23:15 Uhr, bei Rampage einen Tag später zu der Uhrzeit einschalten. Die ausgestrahlten Sendungen seht ihr anschließend im Stream Wer von Wrestling gar nicht genug bekommt, kann auch am Sonntag und Montag im Free-TV zu wöchentlichen Shows einschalten. Der Sender „DMAX“ hat seit Ende Januar 2023 die Weeklys „Dynamite“ und „Rampage“ aus der AEW im Programm. Bei Dynamite könnt ihr immer sonntags ab 23:15 Uhr, bei Rampage einen Tag später zu der Uhrzeit einschalten. Die ausgestrahlten Sendungen seht ihr anschließend im Stream in der DMAX-Mediathek

Alle Großveranstaltungen wie Royal Rumble oder WrestleMania und zahlreiche Events der Wrestling-Geschichte seht ihr ebenfalls online. Dazu benötigt ihr einen Zugang zum WWE-Network. Wer nicht von den TV-Ausstrahlungszeiten der Wrestling-Shows abhängig sein will, kann RAW, SmackDown und WWE NXT mit etwas Verspätung auch im Streaming-Dienst der WWE abrufen. Während die NXT-Sendungen aber nur wenige Tage später kommen, werden RAW und SmackDown aufgrund der TV-Verträge hier erst um mehrere Wochen versetzt online gestellt.

