Termin steht: Gerade noch im Kino, schon sehr bald bei Disney+

So übel war der Film doch eigentlich gar nicht, der da noch im November bei uns in den Kinos lief. Deshalb hat „The Marvels“ durchaus eine zweite Chance verdient. Gelegenheit gibt es dazu in Kürze bei Disney+, denn der Termin steht bereits fest.

Früher wurde jeder Film des MCU (Marvel Cinematic Universe) fast schon automatisch ein Hit. Doch diese Zeiten sind vorbei und das Franchise steht unter Beschuss. Die größte Niederlage musste das Filmstudio mit „The Marvels“ erleben.

The Marvels: Jetzt als VoD bei Amazon, bald schon bei Disney+

Der Film startete am 8. November 2023 in den deutschen Kinos und konnte weltweit nur etwas mehr als 200 Millionen US-Dollar einspielen. Damit ist „The Marvels“ der Film mit dem niedrigsten Einspielergebnis im gesamten MCU und verfehlte sein Ziel um einige hundert Millionen US-Dollar – ein phänomenaler Flop.

Doch war das schlechte Abschneiden wirklich verdient? Ein Blick auf die IMDb-Bewertung von 5,7 Punkten scheint dies tatsächlich zu begründen. Auch die Profi-Bewertung von nur 62 Prozent bei Rotten Tomatoes ist nur etwas besser. Allerdings sind 82 Prozent der eigentlichen Zuschauer am Ende dann doch vom Film überzeugt.

Erster Vorgeschmack im Trailer:

The Marvels - Trailer Deutsch

Insofern ist „The Marvels“ gar nicht so schlecht wie sein Ruf. Eine zweite Chance hätte die Comic-Verfilmung demnach verdient. Nur im Kino findet ihr den Mega-Flop aus 2023 nun nicht mehr.

Dafür ab sofort als kostenpflichtiger Video-on-Demand, beispielsweise bei Amazon. Dort könnt ihr den Film gegenwärtig für nur 13,99 Euro statt 16,99 Euro in UHD- oder HD-Auflösung kaufen. Wer sich mit SD-Qualität begnügt, zahlt nur 11,99 Euro (bei Amazon ansehen).

Sparfüchse und Abonnenten von Disney+ warten aber lieber noch ab, denn schon bald dürfte es „The Marvels“ im Rahmen des Streaming-Abos ohne Aufpreis geben. Doch wann wird dies sein?

Marvel beziehungsweise Disney schweigen noch dazu. Legt man die bisherige Veröffentlichungslogik der letzten Marvel-Filme zugrunde, dann könnt ihr bereits Mitte Februar 2024 mit einem Start von „The Marvels“ bei Disney+ rechnen. Ein passender Platzhalter für den Film existiert schon beim Streaming-Anbieter (bei Disney+ ansehen).

Es geht wieder bergauf:

Übrigens: „The Marvels“ ist wohl der Film, der bisher am stärksten die MCU-Serien bei Disney+ integriert. Es schadet also nicht, wenn ihr euch vorher vielleicht noch „WandaVision“ und „Ms. Marvel“ auf Disney+ anschaut, um zu verstehen, wo denn plötzlich diese beiden unbekannten Superhelden herkommen.

„Secret Invasion“ hingegen könnt ihr euch schenken, nicht nur war die Serie eine einzige Enttäuschung, auch spielen die Ereignisse darin am Ende keine Rolle für die Story von „The Marvels“.