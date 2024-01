Echo auf Disney+: Beliebter Marvel-Held sollte deutlich größere Rolle spielen

Mit Echo bekommt das MCU eine etwas düstere und gesetztere Serie. Passenderweise bekommt auch Daredevil einen Auftritt – der war allerdings größer geplant, als ihr es in den fünf Folgen zu sehen bekommt.

In der MCU-Serie Echo setzt Maya Lopez (Alaqua Cox) ihren Kampf gegen Verbecherboss Kingpin (Vincent D'Onofrio) fort. In diesem Zusammenhang darf natürlich auch New Yorks Rächer Daredevil (Charlie Cox) nicht fehlen. Der Anwalt bei Tag und Held bei Nacht sollte sogar eine weitaus größere Rolle einnehmen, doch bevor wir dazu kommen: Hier die obligatorische Spoilerwarnung zu den Geschehnissen in Echo.

Daredevil in Echo

Wie der MCU-Leaker CanWeGetSomeToast via X verriet, sollte Matt Murdock alias Daredevil eine Kontaktperson für Maya in New York sein, während sie in Oklahoma ist. Es gab beispielsweise eine Szene, in der sie Matt fragt, ob man von ihrem Anschlag auf das Waffenlager von Kingpin weiß.

Angeblich gab es eine ganze im Hintergrund laufende Nebenhandlung in New York, bei der Daredevil im Auftrag von Maya überwacht, welche anderen Verbrecher sich um Kingpins Territorium streiten, während der Schurke bei ihr ist. In einer komplett gestrichenen Folge sollte Maya dem blinden Helden dann auftragen, Kingpins Unternehmungen zu attackieren.

Eine Erklärung, wie die Zusammenarbeit, der beiden zustande kam, sollte mit einem Flashback geschehen. Nach dem missglückten Mordversuch an Kingpin am Ende der Serie Hawkeye holt Matt Murdock Maya aus dem Gefängnis.

Was passiert tatsächlich? Daredevil und Echo treffen nur in der ersten Folge aufeinander und liefern sich einen kurzen Kampf. In der finalen Version der Serie kennen sich die beiden also bislang nicht richtig und arbeiten auch nicht zusammen.

Wie geht es weiter?

Charlie Cox wird in Daredevil: Born Again zurückkehren. Seine Mitstreiter aus der beliebten Netflix-Serie, die mittlerweile zum MCU-Kanon gehört und auf Disney+ verfügbar ist, kehren ebenfalls wieder. Deborah Ann Woll wird erneut die Journalistin Karen Page spielen und Eiden Henson kehrt als Anwaltskollege Foggy Nelson zurück.

Ob auch für Echo Platz in der Serie sein wird, ist bisher nicht bekannt. Sollten die Infos von CanWeGetSomeToast korrekt sein, scheint es jedoch, als hätte man sich bei Marvel gegen eine direkte Verbindung der beiden Serien entschieden. Die neue Daredevil-Serie sollte ursprünglich Anfang 2024 erscheinen, wurde aber ohne ein neues Datum verschoben.