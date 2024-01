Disney+ überholt Netflix & Co: Diesen Film sehen gerade alle in Deutschland

Disney+ hat sich einen neuen Hit geschnappt: In Deutschland sehen die meisten Streaming-Abonnenten gerade einen Science-Fiction-Blockbuster, der auf Disney+ gestreamt werden kann und zwei Oscar-Nominierungen einheimsen konnte.

The Creator auf Disney+ ist gerade die Nummer 1 in Deutschland

Obwohl der Kino-Hit The Creator schon ein paar Tage auf Disney+ gestreamt werden kann, hockt der Science-Fiction-Blockbuster The Creator nun auf dem ersten Platz in den deutschen Streaming-Charts – dicht gefolgt von dem Neueinsteiger The Colony auf Amazon Prime, ebenfalls ein Science-Fiction-Film (Quelle: JustWatch).

The Creator hat zwar nicht nur positive Kritiken auf der Review-Plattform IMDb, konnte aber immerhin zwei Oscar-Nominierungen einsacken und wird sehr für die visuellen Effekte und die Musik gelobt. Hinter The Creator steckt übrigens Regisseur Gareth Edwards, der auch Regie bei Rogue One geführt hat.

Interesse? Schaut in den Trailer zu The Creator:

The Creator - Final Trailer Englisch

In der Post-Apokalypse: Krieg zwischen KI und Menschen

Darum geht es in The Creator: 25 Jahre nach einer nuklearen Explosion in Los Angeles hält ein brutaler Krieg zwischen KI-Wesen und Menschen die Welt in Atem. Der Ex-Soldat Joshua wird rekrutiert, um den Creator zu töten – ein KI-Architekt, der eine mysteriöse Waffe entwickelt hat, welche die Welt in den Untergang stürzen könnte. Doch der Creator ist nicht das, was Joshua erwartet.

Kritisiert wird The Creator von manchen Zuschauern für die Dialoge und das Thema – Mensch gegen künstliche Intelligenz – was immerhin schon in einigen Filmen und Büchern behandelt wurde.

The Creator startete am 28. September 2023 in den deutschen Kinos und ist seit dem 17. Januar 2024 beim Streaming-Dienst Disney+ verfügbar (jetzt ansehen). Falls ihr Disney+ nicht besitzt, könnt ihr euch The Creator allerdings auch auf Amazon Prime oder Apple TV kaufen.