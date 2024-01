Neuer Netflix-Blockbuster dominiert die Streaming-Charts trotz übler Verrisse

Der neue Netflix-Hit Lift kann sich die Spitze der weltweiten Streaming-Charts sichern – dass die Action-Komödie mit Kevin Hart übel verrissen wird, scheint das Publikum da nicht allzu sehr zu stören.

Die Action-Komödie Lift ist seit dem 12. Januar 2024 auf Netflix verfügbar und kann sich mit über 30 Millionen Zugriffen momentan die Krone als meistgestreamter Netflix-Film aufsetzen. Der Hype kommt allerdings durchaus etwas überraschend, denn sowohl die Kritiker- als auch Zuschauerwertung auf Rotten Tomatoes stempeln die Komödie mit Kevin Hart als Flop ab.

Neue Kevin-Hart-Komödie ist Netflix-König

Lift dreht sich um Meisterdieb Cyrus Whitaker (Kevin Hart), dem zusammen mit seinem Team ein Deal mit Interpol angeboten wird: Ihnen soll Gefängniszeit erspart werden, solange sie ein Flugzeug in der Luft während eines Goldbarrentransports ausrauben. Neben Hart spielen in dem Heist-Film unter anderem auch noch Sam Worthington, Jean Reno, Gugu Mbatha-Raw und Vincent D’Onofrio mit.

Schaut euch hier den Trailer zu Lift an:

Lift | Offizieller Trailer

Auf Netflix hat die Prämisse der Action-Komödie offenbar voll eingeschlagen, denn Lift schnappt sich momentan den ersten Platz in den globalen Charts des Streaming-Anbieters mit 32,8 Millionen Aufrufen. Auf Platz 2 und 3 folgen weit abgeschlagen Transporter 2 und The Equalizer 3 mit jeweils 5,8 und 5,7 Millionen Aufrufen. (Quelle: Netflix)

Kritiker und Publikum zerreißen neuen Netflix-Hit

Während Zuschauer auf Netflix der Kevin-Hart-Komödie in Scharen eine Chance geben, fällt das Urteil auf Rotten Tomatoes ziemlich übel aus. Lift steht dort bei einer Kritikerwertung von gerade einmal 31 Prozent, während das Publikum den Film mit 32 Prozent ebenfalls abstraft. Die vorherrschende Meinung ist, dass Lift in vielerlei Hinsicht schlicht von besseren Heist-Filmen klaut, ohne die Ideen sinnvoll umzusetzen – der Film wird deswegen als formelhaft und leer beschrieben. (Quelle: RottenTomatoes)

Mit seiner desaströsen RT-Wertung folgt Lift anderen Netflix-Blockbustern mit Kevin Hart, die die Erwartungen nicht erfüllen konnten – in den letzten Jahren wurden unter anderem die Filme The Man From Toronto und Me Time gnadenlos verrissen.

Auch 2023 haben sich Netflix, Disney+ und andere Streaming-Dienste einige Ausrutscher geleistet – wir zeigen euch die 7 größten Flops des Jahres:

