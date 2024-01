House of the Dragon Staffel 3 – wie viele Staffeln wird es geben?

„House of the Dragon“ gilt aktuell als eines der größten Serienprojekte. Bislang können Fans lediglich eine Staffel sehen, eine Fortsetzung ist immerhin bereits in Arbeit. Wie viele Staffeln soll es von dem „Game of Thrones“-Ableger geben?

Die erste Staffel erschien im Jahr 2022. Seitdem warten Fans sehnlichst auf die zweite Season von „House of the Dragon“. In diesem Jahr sollen die neuen Folgen starten und auch zu einer möglichen dritten Staffel gibt es bereits Informationen.

House of the Dragon Staffel 3 & 4 in Arbeit

Serien-Fans müssen zwar eine sehr lange Wartezeit zwischen den Staffeln auf sich nehmen, es gibt aber gute Nachrichten hinsichtlich neuer Folgen. So wird es auch nach den neuen Episoden im Sommer 2024 Nachschub zu „House of the Dragon“ geben. Eine dritte Staffel gilt bereits als bestätigt und soll in Arbeit sein. Zwar hat HBO eine dritte Season noch nicht offiziell bekanntgegeben, allerdings bestätigen Sprecher von HBO, dass die zweite Staffel mit Folgen kürzer ausfallen soll, damit man die Story in einer dritten Staffel besser weitererzählen kann (Quelle: Deadline).

Auch für eine vierte Season gibt es grünes Licht, sodass sich Anhänger der Geschichten von George R.R. Martin noch auf viele Stunden Serien-Material freuen dürfen.

Laut dem Serienschöpfer Martin sollen sowohl die dritte als auch die vierte Staffel bereits in Arbeit sein (Quelle: Collider). Für den produzierenden Sender HBO ist „House of the Dragon“ nach dem Ende von „Game of Thrones“ das Aushängeschild und die Buchvorlage „Feuer & Blut“ bietet noch viele Geschichten, die es rund um das Haus Targaryen zu erzählen gibt (1. Buch bei Amazon ansehen). Wann Staffel 3 erscheinen wird und ob es genauso wie im Fall von Staffel 2 fast zwei Jahre dauern wird, bis die Geschichte fortgesetzt wird, ist noch nicht bekannt. Derzeit warten Fantasy-Fans noch darauf, dass Staffel 2 losgeht. Mit der ersten Folge wird im August 2024 gerechnet.

House of the Dragon: So viele Staffeln wird es geben

Achtung, es folgen mögliche Spoiler: Für die dritte Staffel wird mit einer riesigen Schlacht gerechnet. Das Gefecht sollte bereits in der zweiten Season ausgetragen werden, wurde aber aus nicht näher genannten Gründen wohl verschoben.

Wie viele Staffeln von „House of the Dragon“ geplant sind, wurde von HBO nicht offiziell bekanntgegeben. Es gibt aber Berichte, dass ein Team für die Planung von einer dritten und einer vierten Staffel gebildet wurde. Der Showrunner Ryan Condal und George R.R. Martin sollen sich aber noch nicht einig darüber sein, wie viele Staffeln es insgesamt geben wird, wobei man nach früheren Aussagen Martins auf 4 Seasons schließen könnte.

„Es wird vier volle Staffeln mit jeweils zehn Episoden brauchen, um dem Tanz der Drachen von Anfang bis Ende gerecht zu werden.“

Alle bereits veröffentlichten und zukünftigen Episoden wird es zunächst bei WOW und Sky geben. Hier findet ihr Staffel 1 im Stream.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.