Jon Snow Serie & mehr: Wie geht es mit Game of Thrones weiter?

Im Mai 2019 erschien das Finale der achten Staffel von „Game of Thrones“, das gleichzeitig der Abschluss der Serie war. Auch wenn es danach keine neuen Folgen gab, ist die Geschichte von „Game of Thrones“ noch lange nicht vorbei.

Fans der Fantasy-Serie können sich demnach in den kommenden Monaten und Jahren auf viel Nachschub mit neuen Geschichten aus der Welt von Westeros freuen.

Game of Thrones „Staffel 9“: So könnte es weitergehen

Die Hauptserie ist nach der 8. Staffel abgeschlossen und wird demnach nicht in Staffel 9 fortgesetzt. Ähnlich wie bei „The Walking Dead“ wird es aber einige Ableger geben, die neue Storys aus der Drachenwelt erzählen.

Mit „House of the Dragon“ ist bereits 2022 das erste Spin-off gestartet. Die Serie erzählt die Vorgeschichte zu „Game of Thrones“ und spielt etwa 200 Jahre vor der Hauptserie. Es basiert auf den Kapiteln „Feuer und Blut – Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros“. Die erste Staffel mit der Hintergrundgeschichte der Targaryen lief bei Sky und kann derzeit bei WOW gestreamt werden. Die Fortsetzung mit der zweiten Staffel wird im Sommer 2024 starten und auch die dritte Staffel soll in Kürze produziert werden.

Für einen der Hauptcharaktere der Original-Serie, Jon Snow, war lange Zeit ein eigenes Spin-off geplant. Inhaltlich sollte der Ableger an die Hauptserie anknüpfen und somit eine Art „Staffel 9“ darstellen. Inzwischen steht aber fest, dass daraus nichts wird. So gab der Hauptdarsteller Kit Harington in einem Interview bekannt, dass das Projekt auf Eis liegt. Er ließ aber offen, ob in Zukunft doch noch ein Ableger kommen wird.

Game of Thrones: Neue Serien in Arbeit

Es gibt zwar immer wieder Gerüchte und Berichte zu neuen Serien aus dem GoT-Universum, außer „House of the Dragon“ ist aber noch kein neues Material erschienen. Konkrete Bestätigungen zu Plänen sind ebenfalls rar. Der Schöpfer der Serienwelt, George R.R. Martin will aber noch viele weitere Geschichten erzählen lassen. In einem Interview mit „Wall Street Journal“ sagt er:

„Wie viele Serien es wirklich ins Fernsehen schaffen? Das weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass es einige sind. Und, dass wir, wenn alles feststeht, irgendwas haben werden, das dem Marvel- oder ‚Star Wars‘-Modell ähnelt.“

Nach dem Ende von „Game of Thrones“-Staffel 8 gab es zwar immer wieder Gerüchte und Informationen zu neuen Serienablegern, viele Projekte wurden aber inzwischen wieder verworfen. So gibt es zu „The Long Night“ mit Naomi Watts in der Hauptrolle sogar eine Pilotfolge, die jedoch nicht weiter verwertet wurde. „Flea Bottom“ sollte Geschichten aus King‘s Landing erzählen, wurde aber in der Planungsphase wieder gestrichen. Es gibt aber auch einige konkretere Fortsetzungen und Ableger aus der Game-of-Thrones-Welt:

„ The Sea Snake “ war zunächst als „9 Voyages“ geplant und soll die Geschichte von dem Seefahrer Corlys Velaryon erzählen. Die Story spielt direkt vor „House of the Dragon“. Noch gibt es keinen Zeitplan, wann das Spin-off erscheinen soll. Eine offizielle Bestätigung gibt es dazu ebenfalls nicht, Anfang 2024 gab R. R. Martin in seinem Blog aber bekannt, dass der Ableger als Animationsserie erscheinen könnte (Quelle: Georgemartin.com).

“ war zunächst als „9 Voyages“ geplant und soll die Geschichte von dem Seefahrer Corlys Velaryon erzählen. Die Story spielt direkt vor „House of the Dragon“. Noch gibt es keinen Zeitplan, wann das Spin-off erscheinen soll. Eine offizielle Bestätigung gibt es dazu ebenfalls nicht, Anfang 2024 gab R. R. Martin in seinem Blog aber bekannt, dass der Ableger als Animationsserie erscheinen könnte (Quelle: Georgemartin.com). „ Ten Thousand Ships “ spielt ganze 1.000 Jahre vor der Originalserie. Im Mittelpunkt steht Prinzessin Nymeria, Vorfahrin der Häuser Martell und Dayne. Erste Informationen zum Prequel gab es bereits Mitte 2021, seitdem ist es um das Projekt jedoch ruhig geworden. Amanda Segel soll für die Umsetzung verantwortlich sein. Ein Drehbuch zu einer Pilotfolge soll es bereits geben, mehr aber auch nicht.

“ spielt ganze 1.000 Jahre vor der Originalserie. Im Mittelpunkt steht Prinzessin Nymeria, Vorfahrin der Häuser Martell und Dayne. Erste Informationen zum Prequel gab es bereits Mitte 2021, seitdem ist es um das Projekt jedoch ruhig geworden. Amanda Segel soll für die Umsetzung verantwortlich sein. Ein Drehbuch zu einer Pilotfolge soll es bereits geben, mehr aber auch nicht. „ Dunk & Egg “ spielt 90 Jahre vor Game of Thrones. Hier geht es um den Ritter Dunk und den Knappen Egg, Aegon V. Targaryen. „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ soll dabei auf den Kurzgeschichten „ Heckenritter von Westeros “ basieren. Bislang hat R. R. Martin aber erst 3 Geschichten verfasst, es sind 6 bis 12 Storys geplant. Eine Serienumsetzung stünde demnach vor dem gleichen Problem wie die Hauptserie. Noch Anfang 2024 sollen die Dreharbeiten beginnen.

“ spielt 90 Jahre vor Game of Thrones. Hier geht es um den Ritter Dunk und den Knappen Egg, Aegon V. Targaryen. „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ soll dabei auf den Kurzgeschichten „ “ basieren. Bislang hat R. R. Martin aber erst 3 Geschichten verfasst, es sind 6 bis 12 Storys geplant. Eine Serienumsetzung stünde demnach vor dem gleichen Problem wie die Hauptserie. Noch Anfang 2024 sollen die Dreharbeiten beginnen. „Das Goldene Reich von Yi Ti“: Die bislang unbekannte Region im Osten wurde in der 9. Folge von „House of the Dragon“ erwähnt. Gerüchten zufolge könnten Geschichten aus „Yi Ti“ im Anschluss an die Umsetzung des aktuellen Targaryen-Ablegers erscheinen. Dabei ist hier ebenfalls eine Animations-Serie angedacht. Der Ort im Osten von Essos wird in der ursprünglichen Serie nicht thematisiert. Das Projekt soll sich in einem frühen Planungsstadium befinden.

Es gibt also noch viele Pläne zu neuen Geschichten aus der Game-of-Thrones-Welt. Bis auf „House of Dragon“ ist jedoch noch keine Umsetzung in Arbeit. Ende 2022 gab George R.R. Martin an, dass die Arbeiten an einigen Game-of-Thrones-Projekten pausiert werden. Um welche Inhalte es sich jedoch handelt und was es mit der Pause auf sich hat, gab er nicht bekannt. Martin verweist auf Umstrukturierungen bei HBO, die eine konkrete Planung aktuell nicht unmöglich machen. Er machte aber gleichzeitig Mut, dass die Pause nicht mit einer totalen Absage gleichzusetzen sei.

