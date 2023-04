Im vergangenen Jahr ging die 11. Staffel von „The Walking Dead“ zu Ende. Wird es eine 12. Staffel geben?

Das Finale der elften Staffel war gleichzeitig auch der Abschluss der Hauptserie. Es wird mit der bekannten Story aus „The Walking Dead“ also nicht in neuen Folgen weitergehen. Dennoch ist die Serie noch längst nicht begraben. Fans der Reihe dürfen sich über viel Nachschub aus dem Universum freuen.

The Walking Dead: Staffel 12 kommt nicht, dafür viele Ableger

Mit „Fear The Walking Dead“ und „The Walking Dead: World Beyond“ (bei Prime Video ansehen) gibt es bereits zwei Spin-offs, die in mehreren Staffeln Nebenschauplätze mit neuen Charakteren zeigen. „Fear The Walking Dead“ findet in diesem Jahr mit der 8. Staffel aber ebenfalls sein Ende. Dazu gibt es mit „Dead In The Water“ ein sechsteiliges Spin-off des Spin-offs, das exklusiv online veröffentlicht wurde (bei AMC ansehen). Mit „Tales of the Walking Dead“ erschien im August zudem eine Kurz-Serie mit jeweils abgeschlossenen Geschichten innerhalb einer Episode. Seit Anfang 2023 kann man den Ableger auch in Deutschland sehen. Der Trailer zum Ableger:

Tales of The Walking Dead – Trailer Deutsch

Daneben gibt es einige Videospiele, die zum einen die Haupthandlung aufgreifen und zum anderen weitere Geschichten aus der Welt der Beißer erzählen. Die „Definitive Series“-Ausgabe vereint die „Telltale“-Adventures in einer Box:

Wer schon alle erschienenen Inhalte verschlungen hat, darf sich auf die nächsten Monate freuen. Dann wird es Serien-Nachschub mit neuen Geschichten aus „The Walking Dead“ geben.

The Walking Dead Staffel 12? Das sind die Alternativen

Zwar ist Staffel 12 von The Walking Dead nicht geplant, es wird aber ein Wiedersehen mit einigen bekannten Gesichtern aus der Serie geben. So startet im Juni 2023 der Ableger „The Walking Dead: Dead City“.

The Walking Dead: Dead City – Teaser-Trailer Englisch

Die Hauptrolle übernehmen hier Negan und Maggie, die sich in New York durchschlagen müssen. Die Serie spielt einige Jahre nach den Ereignissen von „TWD“-Staffel 11. Mit Daryl Dixon soll ein weiterer Fan-Favorit eine eigene Serie bekommen. Zunächst sollte auch Carol Teil der Geschichten sein, Schauspielerin Melissa McBride entschied sich aber, nicht mitzumachen. Dixon landet im Spin-off auf bisher ungezeigtem Gebiet. So soll die Serie in Europa, genauer in Frankreich, spielen.

Rick Grimes war lange der Kopf der Gruppe in „The Walking Dead“. Wer Andrew Lincoln/Rick vermisst hat, darf sich auch hier auf ein Wiedersehen freuen. Auch mit ihm ist ein Spin-off geplant. An der Seite von Rick soll Michonne mitspielen. Ursprünglich war ein Film mit Rick Grimes geplant, daraus soll aber letztendlich doch eine Serienumsetzung werden. Hier soll es jedoch erst 2024 losgehen.

Fans der Reihe können natürlich auch die Comic-Vorlage verschlingen. Die TV-Serie basiert zwar auf der gezeichneten Version, allerdings gibt es zwischen dem Buch und der gedrehten Umsetzung einige Unterschiede, vor allem, was das Ende betrifft.

Auch wenn „The Walking Dead“-Staffel 12 also nicht erscheint, wird es noch viele neue Geschichten aus dem Universum mit den Beißern geben. Wer noch einmal sehen will, wie alles begann, kann alle Folgen der 1 bis 11 Staffel im Streaming-Abonnement von Disney+ sehen. Auch die Streaming-Dienste Amazon Prime, Joyn und Netflix haben alle Episoden im Programm.

Bei uns erfahrt ihr auch, wie es mit „The Last of Us“-Staffel 2 aussieht.

