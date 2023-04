Jetzt heißt es für euch mal wieder schnell sein, denn in den nächsten Tagen verschwindet bei Amazon eine prämierte und hervorragende Serie. Alle 6 Staffeln von „Schitt’s Creek“ werden nämlich aus der Streaming-Flatrate von Amazon Prime Video entfernt. Doch noch könnt ihr alle 80 Episoden sehen.

Abonnenten von Amazon Prime Video verlieren in den nächsten Tagen den Zugriff auf eine wunderbare Comedy-Serie – „Schitt’s Creek“ wird entfernt. Wann genau? Das exakte Datum verrät Amazon noch nicht, allerdings findet sich die Serie bereits auf der ominösen Sonderseite „In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“. Ergo: Im Laufe des April, spätestens aber Anfang Mai ist Schluss.

Amazon verliert „Schitt’s Creek“: Noch ist Zeit zum Anschauen

Bei einer Lauflänge von 22 Minuten pro Episode schafft ihr aber sicherlich einige davon am Tag und könnt so noch die gesamte Serie schnell anschauen (bei Amazon Prime Video anschauen). „Schitt’s Creek“ lief übrigens zwischen 2015 und 2020 und brachte es am Ende auf 6 Staffeln und 80 Episoden. In der Zeit heimste die kanadische Fernsehserie zahlreiche Preise ein – 9 Emmy-Awards und auch beim Golden Globe gab es einen Erfolg.

Der Trailer bringt euch in die richtige Stimmung:

Schitt's Creek – Trailer

Aber worum geht es eigentlich in der Serie? Der Videotheken-Magnat Johnny Rose und seine Familie müssen sich umorientieren und verlieren ihr gesamtes Vermögen. Dummerweise versäumte es der Manager des Familienclans, die Steuern zu entrichten. Was übrig bleibt, ist ein kleines Kaff, was zuvor als Witzgeschenk für den Sohn des Hauses gekauft wurde. Es wird das neue Zufluchtsdomizil der Familie Rose – ein Aufeinandertreffen der Kulturen beginnt.

Die Serie basiert auf Ideen von Eugene und seinem Sohn Daniel Levy, beide spielen natürlich auch mit. Eugene Levy kennen sicherlich die meisten Zuschauer noch als „Jims Vater“ in „American Pie“. Zuletzt sah man ihn in einem Special von Apple TV+ („Urlaub Wider Willen“ bei Apple TV+ ansehen).

Echter Publikumserfolg

Qualitativ kann „Schitt’s Creek“ in jedem Fall überzeugen. Die Serie kann auf der IMDb eine Bewertung von hervorragenden 8,5 von 10 Punkten auf sich verbuchen. Komischerweise reicht es bei Rotten Tomatoes „nur“ für 68 Prozent. Doch im Gegensatz zu den Profi-Kritikern bekommt die Serie beim Zuschauervoting überragende 88 Prozent. Es handelt sich bei „Schitt’s Creek“ also tatsächlich mehr um einen Publikums- denn einen Kritikererfolg. Insofern schnell noch mal bei Amazon Prime Video reinschauen bevor die Serie nur noch gegen Aufpreis zu sehen ist.

