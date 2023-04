Für Nutzerinnen und Nutzer von Disney+ brechen harte Zeiten an, denn die Filme und Serien von Marvel werden künftig knallhart zurechtgestutzt. Bedeutet es gibt viel weniger davon übers Jahr verteilt. Jetzt verrät ein Insider auch erste konkrete Zahlen.

Disney+ Facts

Das Marvel Cinematic Universe steht bei Disney unter Beobachtung. Schon im letzten Jahr war nach der Rückkehr von Disney-CEO Bob Iger klar, dass man in Zukunft wieder mehr auf Qualität statt Quantität setzen würde. Vor allem die schiere Menge an MCU-Serien bei Disney+ stand daher in der Kritik.

Disney+: Künftig nur noch 2 Marvel-Serien im Jahr

Nicht überraschend kam dann die Entscheidung, die Serienflut bei Disney+ in Zukunft einzustellen. Spätestens nach dem eher enttäuschenden Kino-Ergebnis für „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ ist der Konzern fest entschlossen, das Ruder zu drehen. Doch was bedeutet dies konkret? Disney selbst hält sich dazu bedeckt.

Doch ein Hollywood-Insider plaudert jetzt aus, was dies im Detail bedeutet. Der meist gut unterrichtete Jeff Sneider erklärt jetzt nämlich, dass statt vier Serien und Filmen im Jahr nur noch zwei Serien und drei Filme im MCU jährlich erscheinen sollen (Quelle: The Hot Mic Podcast).

Ein herber Einschnitt für Abonnenten von Disney+, die also in naher Zukunft 50 Prozent weniger Marvel-Serien zu 100 Prozent des Abo-Preises bekommen – sehr bitter.

Marvel wird in Zukunft ganz genau prüfen, welche Projekte sich lohnen. Filme und Serien, die schon in der Produktion sind, seien allerdings nicht betroffen.

Ein erstes Opfer? „Secret Invasion“ startet mit ordentlich Verspätung bei Disney+:

Secret Invasion - Trailer Englisch

Marvel-Serien verspäten sich schon jetzt

Schon jetzt spüren Nutzerinnen und Nutzer von Disney+ den Strategiewechsel deutlich. Die letzte MCU-Serie flimmerte vor mehr als 5 Monaten über die Mattscheibe. Eigentlich sollte schon im Frühjahr „Secret Invasion“ mit Samuel L. Jackson beim Streaming-Dienst starten, doch die Serie geht jetzt erst zum Sommeranfang an den Start. Sicher für 2023 ist wohl noch die 2. Staffel von Loki, doch der Rest der bisherigen Planung für dieses Jahr darf angezweifelt werden.

Einerseits ist es sicherlich begrüßenswert, dass Disney mehr auf Qualität bedacht ist und einer Übersättigung entgegenwirken möchte. Anderseits bedauerlich, dass Kunden unterm Strich weniger für ihr Geld bekommen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.