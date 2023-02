Aktuell könnt ihr Ant-Man 3, genauer gesagt „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ noch im Kino sehen. Kundinnen und Kunden von Disney+ aber spekulieren auf einen baldigen Streaming-Start, um sich so das Kinoticket zu sparen. Nur wann ist es denn so weit?

Abonnenten von Disney+ können sich darauf verlassen: Früher oder später landet jeder neue Marvel-Film auch beim Streaming-Anbieter. Einzige Ausnahme: Die Solo-Abenteuer von Spider-Man. Bei denen hält Sony die Rechte und die landen deshalb meist erst viel später bei Disney+. Bei „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ besteht tatsächlich die Hoffnung auf einen Streaming-Start in naher Zukunft. Doch wann?

Ant-Man 3: Mögliche Termine für „Quantumania“ für eine Premiere bei Disney+

Betrachtet man die Wartezeiten der letzten Filme, ergeben sich mehrere Optionen. Im günstigsten Fall landet ein aktueller Kinofilm bei Disney+ gegenwärtig schon nach etwas mehr als 40 Tagen im Angebot. Würde bedeuten, Anfang April könntet ihr theoretisch schon Ant-Man 3 bei Disney+ sehen. Anderseits musste man auf neue Marvel-Filme zuletzt etwas länger warten. So startete „Black Panther: Wakanda Forever“ Anfang November 2022 im Kino, fand zu Disney+ aber erst am 1. Februar 2023 – nach fast einem Vierteljahr.

Legen wir diesen Zeitrahmen zugrunde, dann ist ein Start Ende April beziehungsweise Anfang Mai für „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ realistischer. Am Ende hängt es auch davon ab, wie lange der Film aktiv Kinozuschauer gewinnen kann. In jedem Fall aber stehen die Chancen ganz gut, dass Abonnenten von Disney+ vielleicht noch vor dem Kinostart (05.05.2023) von „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ das jüngste Abenteuer von Ant-Man daheim sehen können.

Was taugt „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ überhaupt?

Doch lohnt sich der Film überhaupt? Die Profi-Kritiker sind da eher negativ gestimmt und vergeben auf Rotten Tomatoes in der Summe nur 48 Prozent. Ihr Resümee (übersetzt): „Ant-Man and the Wasp: Quantumania fehlt meist der Funke des Spaßes, der frühere Abenteuer auszeichnete, aber Jonathan Majors‘ Kang ist ein spannender Bösewicht, der den Kurs des MCU verändern kann.“

Die Kollegen von Kino.de konnten mit den Stars des Films sprechen:

Die Zuschauer wiederum sehen dies etwas anders und sind zu 84 Prozent vom Film angetan. Hier haben wir es also wieder einmal: Von der Kritik gerupft, von den Kinozuschauern gefeiert. Das Votum bei der IMDb ist da schon ausgewogener – aktuell 6,6 von 10 Punkten. Nicht überragend, aber guter Durchschnitt. Jeder sollte sich daher im Idealfall selbst ein Bild machen. Und wer den nächsten großen MCU-Bösewicht (Kang) sehen will, der kommt um Ant-Man 3 eh nicht herum.

