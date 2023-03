Schon anderthalb Jahre vor „The Big Bang Theory“ stellte eine britische Comedy-Serie die „Nerds“ dieser Welt in den Mittelpunkt und sorgte für herzhafte Lacher. „The IT Crowd“ wurde Kult und kann leider nur noch wenige Tage bei Netflix gesehen werden, dann fliegt die grandiose Sitcom aus dem Programm.

Jeder kennt „The Big Bang Theory“, doch was ist mit „The IT Crowd“? Die britische Serie, die Diskrepanzen zwischen Nerds und „normalen“ Menschen ebenso erfolgreich für Situationskomik nutzt, lief schon vorher zwischen 2006 und 2013 auf Channel 4 in Großbritannien.

„The IT Crowd“ bei Netflix: Nur noch bis April zu sehen

In den letzten Jahren konnten Streaming-Fans die aberwitzigen Erlebnisse der Techniker von Reynholm Industries auch auf Netflix sehen. Doch damit ist bald Schluss, denn der Streaming-Anbieter verliert die kultige Sitcom. Nur noch bis zum 25. April können alle vier Staffeln nebst einem längeren Special gesehen werden (bei Netflix ansehen).

Die regulären 24 Folgen haben jeweils eine Länge von etwas mehr als 20 Minuten, das Special aus dem Jahr 2013 ist mit fast 50 Minuten deutlich länger. Dennoch sollte die gesamte Serie noch bis Ende April zu schaffen sein.

Ein Blick in den Trailer:

The IT Crowd - Trailer

Die Serie kam gut an und konnte viele Preise für sich gewinnen, unter anderem bekam „The IT Crowd“ einen BAFTA Award und einen International Emmy Award. Viel wichtiger ist aber sicher das positive Echo bei Kritikern und vor allem den Zuschauern.

Ein Fest für die Zuschauer

Gegenwärtig kann die Serie eine fantastische IMDb-Bewertung von 8,5 von 10 maximalen Punkten auf sich verbuchen. Auf denselben Niveau findet sich die Einschätzung bei Rotten Tomatoes – 85 Prozent und gar 88 Prozent beim reinen Zuschauervoting.

Zusammengefasst lässt sich sagen (Zitat Rotten Tomatoes, übersetzt): „Die schäumende Chemie zwischen dem Misanthropen-Triumvirat von The IT Crowd sorgt für einen geistigen Höhenflug, auch wenn sich diese Sitcom durch ihre ermüdende Lachstrecke und gelegentliche Kurzsichtigkeit etwas limitiert fühlt.“ Oder kurz: Einfach mal anschauen.

Wer „The IT Crowd“ jetzt bei Netflix dennoch verpassen sollte, der kann alle Episoden und Staffeln auch digital zum Download kaufen (bei Amazon ansehen) oder sich eine kostengünstige DVD-Box ins Regal stellen (bei Amazon ansehen). Netflix-Abonnenten beeilen sich aber lieber und schauen die Sitcom noch schnell im Rahmen der Streaming-Flatrate.

