Ob die Dominanz der Red Bulls anhält, wird sich im dritten Grand Prix der Formel 1 in Australien zeigen. Wann die engsten Konkurrenten in Form von Aston Martin, Mercedes und Ferrari ihre Aufholjagd in Melbourne starten, erfahrt ihr im Zeitplan mit allen Daten für das Training, Qualifying und Rennen.

Alle Zeiten für das Training, Qualifying und Rennen in Australien

Trotz eines 15. Startplatzes hielt nur Teamkollege Sergio Perez den amtierenden Weltmeister Max Verstappen von einem erneuten Sieg ab. Auch im zweiten Rennen der Saison waren die Konkurrenten chancenlos gegen die pfeilschnellen Red Bulls. Das soll sich nun im Albert Park in Melbourne ändern. Hier der Zeitplan für das dreiteilige Training am Freitag, das Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag:

1. Freies Training am Freitag, 31. März: 03:30 Uhr

2. Freies Training am Freitag, 31. März: 07:00 Uhr

3. Freies Training am Samstag, 01. April: 03:30 Uhr

Qualifying am Samstag, 01. April: 07:00 Uhr

Rennen am Sonntag, 02. April: 07:00 Uhr

Da das F1-Rennen in Australien auf der anderen Seite der Erdhalbkugel stattfindet, starten die Sessions zu sehr ungewohnten Zeiten. Frühaufsteher können sich das Qualifying und das Rennen am Wochenende um 7 Uhr morgens deutscher Zeit anschauen. Da keine Rennen der F1-Saison 2023 im Free-TV übertragen werden, müsst ihr das „Formel 1“-Abo bei Wow abschließen, das früher als Sky Ticket bekannt war. In den ersten zwölf Monaten kostet euch das Sport-Abo aktuell 24,99 Euro.

Kleiner Tipp für alle, die an diesem Rennwochenende doch lieber ausschlafen wollen: Auf YouTube könnt ihr die Highlights des Trainings, des Qualifyings und des Rennens schon kurz nach der Ausstrahlung auf dem offiziellen Account der Formula 1 sehen. Auch Sky Sport bietet Zusammenschnitte der Sessions in unterschiedlichen Sprachen an.