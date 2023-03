Fans von Akte X können sich auf eine erneute Rückkehr der Kultserie aus den 90er-Jahren freuen. Black-Panther-Regisseur Brian Coogler soll sie entwickeln, wie der ursprüngliche Serienschöpfer Chris Carter gerade ausgeplaudert hat. Ob Fox Mulder und Dana Scully mit dabei sind, steht noch in den Sternen.

Akte X: Neues Comeback der X-Files geplant

Chris Carter, der Schöpfer von Akte X, hat in einem Interview bestätigt, dass Ryan Coogler das Format neu aufleben lassen wird. Coogler hat sich zuvor unter anderem für Black Panther und Fruitvale Station verantwortlich gezeigt. Laut Carter wird Coogler die Serie „mit einem echt vielfältigen Cast auffrischen“, wie er pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum von Akte X verriet (Quelle: CBC).

Weitere Informationen sind noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Fest steht nur, dass es ein Reboot geben wird. Für Akte X wird es bereits das zweite Comeback sein, nachdem ab 2016 zwei Revival-Staffeln mit den Originalschauspielern David Duchovny und Gillian Anderson gedreht wurden. Bei den Fans kam die Neuauflage allerdings ebenso wenig gut an wie die beiden Akte-X-Filme, die in der Zwischenzeit erschienen sind.

Unklar ist unter anderem, ob die beiden Schauspieler erneut als Agent Fox Mulder und Agent Dana Scully vor der Kamera stehen werden. Auch wann die Neuauflage von Akte X ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Denkbar wäre eine Ausstrahlung auf Disney+ und Hulu, da die Produktionsfirma 20th Television mittlerweile zu Walt Disney gehört.

Akte X: Pionier des Mystery-Genres

Akte X wird eine echte Pionierarbeit für das heute gängige Mystery-Genre nachgesagt. Die Serie verband Elemente aus Science-Fiction, Fantasy und Horror und verpackte sie in spannende Geschichten rund um extraterrestrisches Leben. Im ursprünglichen Format lief Akte X in neun Staffeln mit insgesamt 202 Episoden von 1993 bis 2002.

