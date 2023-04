In Secret Invasion kehrt Samuel L. Jacksons Nick Fury ins MCU zurück. Der erste Trailer für die brandneue Marvel-Serie sorgt in der Community für Begeisterung, denn viele fühlen sich an einen der besten Filme des Franchise erinnert.

Marvel hat den ersten Trailer zur kommenden Serie Secret Invasion veröffentlicht. Das mit Spannung erwartete MCU-Projekt, das am 21. Juni 2023 seine Premiere feiern soll, stellt die Rückkehr von Nick Fury in den Mittelpunkt. Fans freuen sich auf die Serie, denn der erste Eindruck erinnert viele von der Atmosphäre her an den Thriller-Hit Captain America: The Return of the First Avenger.

Secret Invasion: Fans feiern MCU-Serie schon vor dem Release

In Secret Invasion kämpft Nick Fury an der Seite bekannter Charaktere wie Everett Ross, Maria Hill, James Rhodes und Talos gegen eine Invasion der Skrulls – außerirdische Gestaltwandler, die zum ersten Mal in Captain Marvel auf den Plan getreten sind. Neben den Stars Samuel L. Jackson, Martin Freeman, Ben Mendelssohn, Don Cheadle und Cobie Smulders bekommen Olivia Colman und Emilia Clarke ihren jeweils ersten großen Auftritt im MCU.

Schaut euch hier den Trailer zu Secret Invasion an:

Secret Invasion - Trailer Englisch

Auf Reddit zeigen sich Fans von dem Trailer zu Secret Invasion begeistert. Viele loben den ernsten Ton und die düstere Atmosphäre, die sich von vielen anderen Marvel-Projekten unterscheidet. Die schattenhaften Intrigen und politischen Verschwörungen erinnern außerdem an Captain America: The Return of the First Avenger, der zu den besten Filmen des gesamten MCU zählt.

„Die Serie könnte jede Woche 45 Minuten lang nur zeigen, wie Samuel L. Jackson und Olivia Colman miteinander reden und ich würde es absolut ansehen.“ ( Reddit-User Robbie34DTee )

) „So gehypt für diese Serie! Endlich kehren sie zu dem Thriller-Genre zurück, das ich bei The Winter Soldier so gut fand.“ ( Reddit-User impeccabletim )

) „Das könnte das erste MCU-Projekt ohne einen echten Superhelden-Charakter sein. Nichts als Spione und Skrulls. Find ich super.“ (Reddit-User TypeExpert)

Disney+: Kann Secret Invasion Marvel-Flaute beenden?

Secret Invasion könnte dem MCU endlich wieder etwas mehr Ernsthaftigkeit und Substanz verleihen, die für viele Fans in den letzten Jahren abhandengekommen ist. Viele Filme und Serien in Phase 4 haben harte Kritik einstecken müssen und konnten Fans immer seltener überzeugen. Auch der kürzliche Start in Phase 5 ging mit dem Release von Ant-Man and the Wasp: Quantumania völlig daneben. Vielleicht schafft es Nick Fury ja, das wankende MCU wieder in die richtige Bahn zu lenken.

