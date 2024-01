House of Dragon Staffel 2: Start in Deutschland – wann geht es los?

Mit „House of Dragon“ können Game-of-Thrones-Fans ein Spin-off ihrer geliebten Serie genießen. Die erste Staffel feierte im August 2022 Premiere und endete nach 10 Folgen im Oktober des gleichen Jahres. Seitdem warten Fans auf eine Fortsetzung. Wann kommt die zweite Staffel von House of Dragon und ab wann kann man in Deutschland einschalten?

Game of Thrones Facts

Die Produktion der HBO-Serie ist sehr aufwändig. Daher gab es im vergangenen Jahr keine neuen Folgen zu sehen. So langsam hat die Wartezeit aber ein Ende. 2024 geht es mit „House of Dragon“-Staffel 2 endlich weiter. Gibt es schon einen konkreten Start-Termin?

Anzeige

Um sich die Wartezeit zu verkürzen könnt ihr alle bisher erschienenen Episoden der Game-of-Thrones-Serie im Streaming-Abonnement bei WOW sehen (zum Anbieter) oder die einzelnen Folgen bei Amazon Prime kaufen (Staffel 1 im Stream bei Amazon).

Wann kommt House of Dragon Staffel 2?

Anfang 2024 gab es große News zu den neuen Folgen. So wurde Anfang Januar bestätigt, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel abgeschlossen sind.

Anzeige

Einen konkreten Start-Termin für Season 2 gibt es aber noch nicht. Es ist lediglich bekannt, dass es im Sommer 2024 losgehen wird. Da bereits die erste Staffel im August begann, könnte es auch in diesem Jahr in dem Monat mit den neuen Folgen losgehen. Bereits im November 2023 hatte der produzierende Sender HBO angekündigt, dass House of Dragon Staffel 2 im „frühen Sommer 2024“ losgehen wird.

Anzeige

Ein Trailer gibt einen kleinen Ausblick auf das, was Fans bei „House of Dragon“-Staffel 2 erwarten dürfen:

House of the Dragon Staffel 2 - Teaser-Trailer

Wie viele neuen Folgen es geben wird, wurde nicht bekanntgegeben. Gerüchten zufolge dürfte die neue Staffel aber nur mit 8 statt 10 Folgen kommen (Quelle: Deadline). Auch für Season 2 seien zunächst 10 Folgen geplant gewesen. Allerdings hätten nachträgliche Änderungen im Drehbuch dafür gesorgt, dass die neue Staffel mit weniger Folgen auskommen soll. Ein HBO-Sprecher gibt an, dass die Kürzung nicht mit Sparmaßnahmen bei HBO zusammenhängt, sondern allein auf Story-Gründe zurückzuführen sei.

House of Dragon Staffel 2: Start in Deutschland

In Deutschland hat sich Sky die Rechte für die Übertragung der neuen Folgen gesichert. Man wird also auch die Folgen der zweiten Staffel mit einem Pay-TV-Abonnement oder einem Streaming-Abo bei WOW sehen können. Achtung: Die Serien-Option bei WOW ist für Neukunden nur noch über einen Umweg zu finden.

Anders als bei vielen anderen Produktionen wurden die Arbeiten an „House of Dragon“ nicht durch den Autorenstreik im vergangenen Jahr beeinträchtigt. Das heißt, man liegt gut im Zeitplan und der Release der zweiten Staffel sollte wie geplant stattfinden.

Die Serie basiert auf dem Buch „Fire & Blood“ aus der Hand von George R.R. Martin und spielt rund 200 Jahre vor „Game of Thrones“ (Buch bei Amazon ansehen). Im Mittelpunkt steht hierbei das Haus Targaryen. Martin ist als Co-Creator und Executive-Producer nah an den Arbeiten zum Spin-off dabei. Mit Clinton Liberty (als Addam of Hull), Jamie Kenna (als Ser Alfred Broome), Kieran Bew (als Hugh), Tom Bennett (als Ulf), Tom Taylor (als Lord Cregan Stark) und Vincent Regan (als Ser Rickard Thorne) sind bereits zahlreiche Neuzugänge in der Besetzung für die zweite Staffel bekannt. Ab dem kommenden Sommer könnt ihr erleben, wie es mit den Entwicklungen im Haus Targaryen bei der zweiten Staffel von „House of Dragon“ weitergehen wird. Alle bisherigen Folgen gibt es bei WOW im Stream.

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.