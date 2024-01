Jon-Snow-Star über Game of Thrones: „Ein gefährliches Rabbit Hole, in das ich gefallen bin.“

In einem kürzlich erschienenen Podcast hat Game-of-Thrones-Star Kit Harington über seine Zeit während und nach GoT gesprochen. Die Reaktionen von Fans und Zuschauern haben ihn psychisch belastet.

Game of Thrones Facts

Kit Harington über GoT: Alkohol, Entzug und Fans, die ihn für Jon Snow hielten

Kit Harington portraitiert Jon Snow in Game of Thrones, einen der wohl beliebtesten und wichtigsten Charaktere in der Serie. Nachdem die HBO-Show mit der achten Staffel ihr Finale gefunden hatte, machte Harington eine längere Schauspielpause. In einem kürzlich erschienen Podcast erklärt er jetzt genauer, warum der Hype um Game of Thrones ihn belastet hat:

„Die Leute haben mich wie einen Charakter behandelt. Aber in meinem Leben habe ich mich überhaupt nicht so gefühlt. Und das hat zu manchen psychologischen Narben geführt.“ (via Cinemablend)

Harington sprach über GoT und andere Themen mit Ben Branson in seinem neuen Podcast The Hidden 20% (zu The Hidden 20%). Der Podcast beschäftigt sich mit neurodiversen Menschen, die etwa mit ADHS, Autismus, Synästhesie oder Hochbegabung leben. Harington eröffnete weiterhin, dass ihm in einer Klinik für Alkoholentzug erklärt wurde, dass er ADHS habe. Den Entzug machte er nach Game of Thrones (via DailyMail).

Während des GoT-Hypes habe Harington sich auch zu sehr von den Kommentaren der Fans beeinflussen lassen, wie er im Podcast erklärt:

„Das ist ein gefährliches Rabbit Hole, in das man fallen kann, denn man findet all das Schlechte, was die Leute sagen, genauso wie all die guten Dinge.“

Die gesamte Folge von The Hidden 20% mit Kit Harington erscheint am 17. Januar und kann über Apple Podcasts oder auch Spotify gehört werden.

Nach seiner Schauspielpause war Harington unter anderem in der Marvel-Verfilmung Eternals zu sehen – der zweite Teil Eternals Return wird außerdem gerade produziert. Fans von Game of Thrones hoffen aber natürlich, dass Harington irgendwann auch in den geplanten Serien im GoT-Universum wieder auftreten wird.