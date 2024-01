The Good Doctor: Wann kommt Staffel 7 & was ist mit Staffel 8?

Die Krankenhausserie „The Good Doctor“ kommt bislang auf 116 Folgen in 6 Staffeln. Fans freuen sich schon auf den Start der 7. Staffel. Gleichzeitig wird die Vorfreude auf neue Episoden getrübt. So gibt es schlechte Neuigkeiten zur Zukunft der Serie direkt von den Produzenten.

Bislang gibt es 6 Staffeln der Arzt-Serie. Im Streaming-Abonnement von RTL+ könnt ihr alle bislang veröffentlichten Episoden sehen (zur Serie bei RTL+), bei Netflix, Disney+ und WOW gibt es die ersten 5 Staffeln in der Abo-Flatrate. Auf neue Folgen müssen Fans nicht mehr so lange warten, die 7 Staffel von „The Good Doctor“ steht in den Startlöchern.

The Good Doctor: Start-Termin für Staffel 7

Die Geschichte rund um Dr. Shaun Murphy und sein Team wird in den USA ab dem 20. Februar 2024 weitererzählt. Dann wird beim Sender ABC die neue Staffel gestartet und die neueste Folge ausgestrahlt. Wie bereits bei den vergangenen Ausgaben wird die Geschichte wöchentlich fortgesetzt. Das heißt, Serien-Fans können nicht wie von anderen Produktionen gewohnt auf einen Schlag auf alle neuen Folgen zugreifen. Wann genau „The Good Doctor“-Staffel 7 in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Es wird aber vermutlich keinen Release direkt nach der US-Ausstrahlung geben, sondern erst einige Wochen später. Bei der sechsten Staffel mussten Fans rund eineinhalb Monate warten, bis die neueste Episode nach der US-Premiere bei Sky One ausgestrahlt wurde.

Was ist mit „The Good Doctor“ Staffel 8?

Auch wenn die größte Wartezeit auf eine Fortsetzung also vermutlich geschafft sein dürfte, gibt es schlechte Neuigkeiten für Anhänger von Dr. Murphy & Co.: Mitte Januar 2024 verkündete der produzierende Sender ABC das Ende für die Serie. „The Good Doctor“-Staffel 8 wird es also nicht mehr geben (Quelle: Deadline). Warum das Aus beschlossen wurde, hat man nicht begründet, es soll aber auf eine allgemeine Umstrukturierung im Programm von ABC zurückzuführen sein. Neben „The Good Doctor“ wird zum Beispiel auch der Ableger von „Grey’s Anatomy“, „Seattle Firefighters“, eingestellt. Kurz nach der Bestätigung, dass die Serie bei ABC beendet wird, gibt es noch keine Anzeichen, dass ein anderer Sender oder Steaming-Dienst die Produktion übernehmen könnte. Der Showrunner David Shore klingt so, als wenn er mit „The Good Doctor“ abgeschlossen hätte:

„The Good Doctor war eine einmalige Gelegenheit, aber es ist Zeit, Abschied zu nehmen.“

Noch im letzten Jahr gab es sogar Pläne für ein Spin-off. So sollte die Geschichte mit anderen Haupt-Charakteren in „The Good Lawyer“ fortgeführt werden. Während des Autorenstreiks in Hollywood wurden die Planungen von ABC aber eingestellt (Quelle: Deadline).

