Nobody 2: Wie sieht es mit der Fortsetzung aus?

Mitte Juli 2021 erschien der Film „Nobody“, in dem sich Hutch Mansell (gespielt von Saul-Goodman-Darsteller Bob Odenkirk) durch die Gegend prügelt. Fans des Action-Prüglers dürfen sich freuen. Mit „Nobody 2“ ist eine Fortsetzung angekündigt. Wann soll sie erscheinen und was gibt es sonst darüber zu berichten?

Schon kurz nach dem Release des ersten Teils gab es von allen wichtigen Verantwortlichen wie dem Regisseur Ilya Naishuller und dem Hauptdarsteller Bob Odenkirk Aussagen, an einem zweiten Teil von Nobody interessiert zu sein (Quelle: Empire). Mittlerweile sind fast drei Jahre vergangen. Wie ist der Stand zum neuen Nobody-Film?

Nobody 2 kommt, aber wann?

Auch wenn die die Beteiligten voller Begeisterung für einen neuen Film waren, blieb es lange Zeit um eine Fortsetzung ruhig. Anfang 2024 gibt es also keinerlei Informationen darüber, wie fortgeschritten die Produktion ist und wann der Release von Nobody 2 sein könnte. Schauspielerin Connie Nielsen bestätigte im Januar 2024 aber immerhin, dass noch daran gearbeitet wird (Quelle: Comicbook):

„Yeah, wir machen es, aber ich kann noch nichts darüber sagen.“

Nielsen spielt im ersten Teil die Ehefrau von Hutch. Ihre Aussagen waren das erste Update zur möglichen Fortsetzung seit einem Jahr.

Wann kommt Nobody Teil 2?

Schon 2021 gab der Regisseur Naishuller an, dass es noch viele Geschichten gäbe, die man rund um Hutch erzählen könnte (Quelle: Joblo). Laut dem Drehbuchautor Derek Kolstad wäre bei „Nobody 2“ nicht einmal unbedingt Schluss. So lässt er die Tür auch für Nobody 3 und Teil 4 offen.

Im Dezember 2022 gab die Produzentin Kelly McCormick bei Collider an, dass die Fortsetzung gemacht wird, ohne jedoch genauere Details zu nennen. Gerüchten zufolge hätten die Dreharbeiten bereits gegen Ende des Jahres 2023 starten sollen. Aufgrund des Hollywood-Streiks verzögerten sich aber jegliche Filmarbeiten, sodass es erst in diesem Jahr losgehen kann. Der erste Teil war recht schnell abgedreht. Je nachdem, wie umfangreich die Arbeiten an „Nobody 2“ ausfallen und wie lange man sich noch mit einem Drehstart Zeit lässt, könnte die Fortsetzung noch in diesem Jahr in die Kinos kommen. Der erste Teil war bis vor kurzem im Streaming-Abonnement bei Amazon Prime zu sehen, aktuell ist er in keiner Flatrate enthalten.

