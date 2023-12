Demolition Man 2: Kommt eine Fortsetzung?

„Demolition Man“ ist einer der großen Kult-Filme aus den Neunziger Jahren. Anders als viele andere Klassiker hat der Streifen mit Sylvester Stallone und Sandra Bullock in den Hauptrollen aber bislang noch keine Fortsetzung und auch kein Reboot erhalten. Wie sieht es mit Demolition Man 2 aus? Kann man mit einem neuen Film rechnen?

Inzwischen sind 30 Jahre seit der Veröffentlichung des Science-Fiction-Abenteuers vergangen. Wer noch einmal erleben möchte, wie Stallone in der Rolle von John Spartan die Zukunft aufmischt, kann Demolition Man im Stream bei Amazon Prime abrufen. Spätestens danach stellt sich die Frage, ob noch ein zweiter Teil geplant ist.

Demolition Man 2: Stallone bestätigt neuen Film

Lange Zeit war nichts zu einer Fortsetzung zu hören – bis Sylvester Stallone im Mai 2020 verkündete, dass „Demolition Man 2“ geplant sei. Stallone antwortete mit den Zukunftsplänen auf die Frage eines Fans bei Instagram. Das Video dazu könnt ihr hier ansehen:

„Ich denke, er kommt. Wir arbeiten gerade mit Warner Bros. daran und es sieht fantastisch aus. Also er wird herauskommen. Es wird geschehen.“

Zwischenzeitlich war eine Fortsetzung ausgeschlossen, da Stallone und Warner sich bis 2019 in einem Rechtstreit wegen falschen Auszahlungen befunden haben. Nach den Aussagen kann man aber darauf schließen, dass man sich geeinigt hat. In welcher Form ein neuer „Demo Man“ umgesetzt wird, sagte Stallone damals aber nicht. Er könnte also eine Fortsetzung, aber auch eine komplett neue Umsetzung meinen, wie es zum Beispiel auch bei Robocop 2014 gehandhabt wurde (mehr zum Film bei Kino.de).

Kein Demolition Man 2 in Sicht

Inzwischen sind seit seiner Aussage auch wieder drei Jahre vergangen. Seitdem gab es keine neuen Informationen zu der erwähnten Fortsetzung. Ob Stallone sich also einfach nur einen Schnellschuss bei der Fragerunde in Instagram geleistet hat oder die Rückkehr des Demolition-Mans sich durch die Corona-Pandemie verzögert, ist unbekannt.

Neue Gerüchte Ende 2023?

Im Dezember 2023 gehen Gerüchte durch die sozialen Medien, die die Produktion von Demolition Man 2 bestätigen wollen. In den Beiträgen einiger „Kino“-Seiten bei Facebook, Twitter/X und Co. wird auf eine Aussage von Stallone verwiesen. Zudem gibt es einen Link auf die IMDb-Seite zu einem zweiten Teil sowie ein angebliches Poster der Fortsetzung. Eine Quelle, die Stallones Aussage belegen soll, wird hingegen nicht angegeben. Auf der IMDb-Seite findet man lediglich in der Zeile „Offizieller Standort“ einen Link zu einer News mit Stallones Bestätigung. Der Artikel dahinter stammt zwar aus dem Jahr 2023, allerdings bezieht sich der Inhalt ebenfalls auf Stallones Aussagen aus 2020. Neue Informationen gibt es also auch zum Ende des Jahres nicht.

Das angebliche Filmplakat ist nicht offiziell. Es zeigt zwar Wesley Snipes neben Sylvester Stallone, laut Story dürfte die von Snipes verkörperte Figur in einer Fortsetzung aber nicht mehr auftauchen. Es gibt also auch kurz vor dem Start des Jahres 2024 keine offiziellen Angaben darüber, dass Demolition Man 2 tatsächlich erscheinen wird.

Mit inzwischen 77 Jahren könnte Stallone auch allmählich zu alt sein, um noch einmal durch die Zukunftswelt von San Angeles zu springen. Sein Alter hat Stallone aber 2022 nicht davon abgehalten, im Film „Samaritan“ einer Superheldenrolle einzunehmen (bei Amazon Prime ansehen). In einem neuen Demolition-Film könnte auch endlich das Rätsel um die 3 Muscheln gelüftet werden – falls er denn erscheint.

