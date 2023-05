2011 erschien das Science-Fiction-Drama „In Time – Deine Zeit läuft ab“ mit Justin Timberlake und Amanda Seyfried in den Hauptrollen. Der Thriller, indem das Altern abgeschafft wurde, weckte bei Kritikern und Fans gemischte Gefühle. Wie sieht es mit einer Umsetzung von „In Time 2“ aus, gibt es Pläne zu einer Fortsetzung?

Fortsetzungen, Remakes und Reboots von Hollywood-Filmen und Kino-Klassikern Facts

Wer den ersten Teil anschaut, bekommt kein abgeschlossenes Ende zu sehen. Genügend Möglichkeiten, eine Fortsetzung zu stricken, gäbe es also. Doch darf man auf einen zweiten Teil von „In Time – deine Zeit läuft ab“ hoffen? Mittlerweile sind immerhin fast 13 Jahre vergangen, seitdem der erste ursprüngliche Film veröffentlicht wurde.

Kommt In Time 2? So sieht es aus

Aktuell gibt es keine Pläne oder Informationen darüber, dass eine Fortsetzung erscheinen wird.

Bei einem Produktionsbudget von 40 Millionen US-Dollar spielte der Film fast 180 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein. Kommerziell lief der erste Teil also recht ordentlich. Trotzdem gibt es derzeit keinerlei Hinweise oder Aussagen, die auf „In Time 2“ hindeuten könnten.

Lediglich eine Facebook-Fanseite gab lange Zeit vor, mit „In Like“ ein Sequel zu „In Time“ zu behandeln. Seit dem Kinorelease 2011 wurden hier regelmäßig vermeintliche News zum „In Time“-Nachfolgefilm gepostet. So soll Justin Timberlake seine Mitarbeit abgesagt haben, während Ryan Gosling die Hauptrolle übernehmen soll. Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe und Schauspieler-Legende Dustin Hoffman sollen zudem ebenfalls mitspielen. Inzwischen ist die Seite aber deaktiviert. Es handelte sich um ein inoffizielles Projekt mit ausgedachten Informationen.

Remakes, Fortsetzungen, Spin Offs: Gleicher Inhalt - Bessere Effekte? Abonniere uns

auf YouTube

In Like: Die Fake-Fortsetzung zu „In Time“

Auch Berichte von Drehorten und angebliche Fotos von Aufnahmen werden auf der Facebook-Seite geteilt. Sogar von einem dritten „In Time“-Film war auf der Seite die Rede. Es wurde das offizielle Logo von „Regency Enterprises“ gezeigt, dem Produktionsunternehmen hinter dem ersten Teil, allerdings fehlte der blaue Haken als Kennzeichnung für eine offizielle Seite.

Es handelte sich um eine Fake-Seite. Die angeblichen Set-Fotos von Ryan Gosling stammen von den Dreharbeiten zu „Only God Forgives“ und zeigen keine Dreharbeiten zu „In Time 2“. Während vor allem zu Beginn noch regelmäßig angebliche News zum zweiten Teil von „In Time“ geteilt wurden, ist es seit 2014 ruhig auf der Seite geworden. Zwar wurde Mitte 2015 sogar die Fertigstellung der Filmproduktion verkündet, allerdings ist „In Time 2“ nie erschienen. Auf die Frage, wann mit einem Release zu rechnen ist, antwortete der Betreiber mit „2111“… Kein gutes Zeichen also, dass wir eine Fortsetzung zu Gesicht bekommen könnten. Auch wenn es inhaltlich sicherlich noch vieles aus dem „In Time“-Universum zu erzählen gäbe, gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass der Film fortgesetzt wird. Wer sich zumindest mit ähnlichen Filmen trösten will, sollte in „What Happened To Monday“ und „Gattaca“ hinenschauen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.