Game of Thrones kostenlos spielen: Diese Strategiespiele für den Browser helfen dir über den Winter

In den Wintermonaten kann einem schnell mal langweilig werden. Aber nicht mit diesen spannenden und kostenlosen Strategiespielen, die an Game of Thrones erinnern.

Game of Thrones Facts

Strategiespiele fordern taktisches Geschick und Planung, wobei Ziele von Territorien erobern bis hin zur Galaxienkontrolle variieren. Ein tolles Strategiespiel ist zum Beispiel Game Of Thrones – Winter is Coming, das Spieler in die Welt von Westeros entführt, wo sie Festungen errichten und Schlachten führen. Diese Spiele reichen von historischen bis futuristischen Szenarien, mit Herausforderungen wie Ressourcenmanagement und Diplomatie. Ihre Vielfalt macht das Genre beliebt bei einer breiten Spielerbasis und vertreibt im Handumdrehen die Langeweile im Winter.

In unserem Video zeigen wir euch acht kostenlose Browsergames für noch mehr Spielvergnügen:

Anzeige

8 Kostenlose Browsergames

Game of Thrones: Winter is Coming

In diesem Strategiespiel errichtet ihr eure eigene Festung in der Welt von Westeros und führt eure Armeen in epische Schlachten gegen Spieler weltweit. Taucht ein in das Universum der beliebten Serie, indem ihr neben berühmten Charakteren wie Jon Snow und Daenerys Targaryen agiert und strategische Siege an Schauplätzen erringt. Neben dem Kampfgeschehen könnt ihr Drachen züchten und euch in verschiedenen Minispielen beweisen, um Boni zu erlangen und euer Reich stetig zu erweitern.

Anzeige

SeaFight

SeaFight ist ein fesselndes Browserspiel, in dem Spieler in die Rolle von Piraten schlüpfen. Ihr sammelt Schätze und Erfahrungen, absolviert Missionen und stellt euch den Gefahren der Meere und euren Feinden. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Umgebungen und die Möglichkeit, verschiedene Schiffe und Mannschaften zu managen. Im Juni 2023 wurde das Spiel erweitert und Spieler können nun noch mehr Gebiete und verlorene Flotten entdecken.

Anzeige

State.io: Conquer The World

In State.io: Conquer The World kämpft ihr um die globale Vorherrschaft, indem ihr Gebiete erobert und eure Armeen strategisch gegen die der Gegner einsetzt. Nutzt Maus- oder Touchsteuerung, um von euren Burgen aus benachbarte Territorien zu übernehmen, deren Truppenstärken ihr übertreffen müsst. Eure Truppenzahl wächst stetig, erfordert jedoch taktisches Geschick und schnelles Handeln, um neue Länder zu erobern und eure Verteidigung durch Upgrades zu stärken.

Goodgame Empire

In Goodgame Empire errichtet ihr als Könige euer mittelalterliches Imperium, baut eure Burg aus und verteidigt sie gegen Angreifer. Mit strategischem Geschick und taktischem Vorgehen erobert ihr neue Ländereien, managt Ressourcen und baut eure Macht aus. Ihr könnt Allianzen bilden, um gemeinsam mächtige Metropolen zu erschaffen und gegen andere Spieler zu bestehen.

Anzeige

Romans: Age of Caesar

In Romans: Age of Caesar übernehmt ihr als Spieler die Aufgabe, das antike Römische Reich nach einem Bürgerkrieg in der Kaiserzeit wieder aufzubauen und zu neuer Stärke zu führen. Gemeinsam mit tausenden anderen Spielern errichtet ihr Städte, plant Straßennetze und entwickelt Wirtschaftsstrategien, um Ressourcen zu maximieren und das Wachstum anzukurbeln. Eure Mission ist es, das Römische Reich zu vereinen und als mächtiges Imperium zu etablieren.

Rise of Cultures

In Rise of Cultures errichtet ihr eure eigene Zivilisation, indem ihr durch verschiedene historische Epochen von der Steinzeit bis in die Neuzeit fortschreitet. Ihr baut Städte auf, erforscht Technologien und treibt Handel, um euer Reich zu vergrößern und zu stärken. Durch das Bilden von Allianzen und das Führen von Armeen in epische Schlachten könnt ihr neue Gebiete erobern. Euer strategisches Geschick entscheidet über den Erfolg eurer Zivilisation.

Anzeige

Idle Medieval Kingdom

In Idle Medieval Kingdom leitet ihr als Königin oder König euer eigenes Reich, beginnend mit einem kleinen Dorf. Ihr baut eure Wirtschaft auf, indem ihr Bauernhöfe, Sägewerke und Schmieden errichtet, um wichtige Ressourcen zu produzieren und diese auf dem Markt zu handeln. Mit den Einnahmen rekrutiert ihr Soldaten und Ritter für Eroberungszüge, stärkt eure Armee und erweitert euer Territorium. Euer strategisches Geschick entscheidet über den Ausgang der Kämpfe und den Erfolg eures Königreichs.

Plants vs. Zombies 2

In diesem Spiel baut ihr mit Hilfe von Spezialdünger eine Armee aus Pflanzen auf, um euch gegen anrückende Zombie-Horden zu verteidigen. Eure Mission ist es, euer Gehirn vor den Untoten zu schützen, während ihr durch verschiedene Epochen reist, von den Urzeiten bis in eine weit entfernte Zukunft. Das Spieluniversum erweitert sich kontinuierlich, bietet endlosen Spaß und stellt euch vor immer neue Wellen von Zombies, die es zu besiegen gilt.

Royal Guards

In Royal Guards verteidigt ihr als talentiertester Bogenschütze des Königreichs eure heiligen Ländereien gegen eindringende dunkle Mächte und untote Wesen. Benutzt die Maus, um die von links angreifenden Feinde ins Visier zu nehmen und setzt eure Fähigkeiten mit den Nummerntasten gezielt ein, um so viele Angreifer wie möglich zu besiegen, bevor sie euch erreichen. Mit jedem besiegten Gegner sammelt ihr Gold und Erfahrung, die ihr nutzen könnt, um eure Fertigkeiten und Kräfte zu verbessern und die Invasion erfolgreich abzuwehren.

Idle Space Business Tycoon

In diesem Weltraumwirtschaftssimulationsspiel gründet und erweitert ihr euer eigenes Imperium, indem ihr Geschäfte und Fabriken eröffnet, Waren produziert und mit anderen Unternehmen der Galaxie handelt. Euer Ziel ist es, durch Weltraumerkundung neue Technologien zu erforschen, die Effizienz durch KI zu steigern und spezielle Aufträge zu erfüllen, um eure Zitadelle auszubauen. Ihr könnt euer Einkommen durch Geschäftsbeschleunigung steigern oder passives Einkommen generieren, sogar wenn ihr offline seid. Verwaltet euer Unternehmen strategisch, um der reichste Tycoon im Universum zu werden, mit der Möglichkeit, das Spiel ohne Internetverbindung zu genießen und gegen andere Spieler anzutreten, wenn ihr online seid.