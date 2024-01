Herr-der-Ringe-Serie: Wann kommt Staffel 2 bei Amazon?

Es ist die bislang teuerste Serienproduktion aller Zeiten: Amazon hat sich vorgenommen, die umfangreiche „Herr der Ringe“-Saga im Serienformat aufzulegen. 2022 erschienen die ersten 8 Folgen von „Die Ringe der Macht“. Wie sieht es mit der zweiten Staffel der „Herr der Ringe“-Serie bei Amazon Prime aus?

Der Herr der Ringe Facts

Mittlerweile ist über ein Jahr vergangen, seitdem die Folgen bei Prime-Video veröffentlicht wurden. An mangelnden Ideen für eine Handlung liegt das nicht, schließlich bietet die Welt der Hobbits und Orks viel Material für neue Storys. Einen konkreten Start-Termin für die neuen Episoden gibt es bislang aber nicht.

„Die Ringe der Macht“: Was ist mit neuen Folgen?

Serien-Fans müssen keine Sorge haben. Auch wenn die Umsetzung sehr kostspielig ist, wurde die „Die Ringe der Macht“ anders als zum Beispiel die Marco-Polo-Serie bei Netflix nicht aus Kostengründen eingestellt. Eine zweite Staffel ist also bereits offiziell bestätigt und gesichert. Einen offiziellen Start-Termin gibt es für die neuen Folgen allerdings noch nicht. Gerade bei einem so riesigen und ambitionierten Projekt wie „Die Ringe der Macht“ muss man von einer sehr zeitintensiven Produktion ausgehen.

Schon nach der ersten Ankündigung der Serie mussten Hobbit-Fans sich geduldig zeigen, schließlich dauerte es danach noch einmal 5 Jahre bis zum Serien-Start. Im Fall der zweiten Staffel wird immerhin nicht so viel Zeit vergehen, dennoch ist nicht mit einem kurzfristigen Release zu rechnen. Es könnte also erst Ende 2024 oder sogar erst im Jahr 2025 neue Folgen zu „Die Ringe der Macht“ geben. Im Video seht ihr einen Ausblick, was euch in der Fortsetzung erwarten könnte:

„Der Herr der Ringe“: Was erwartet uns in Staffel 2 von Die Ringe der Macht?

„Die Ringe der Macht“: Wann geht es mit der „Herr der Ringe“-Serie weiter?

Bis auf die Ankündigung von Amazon zu neuen Folgen gibt es noch keine Details oder Material zu neuen Folgen. Ein Trailer oder zumindest ein kleiner Teaser, der die Vorfreude entfachen soll, wurden also noch nicht veröffentlicht. Bekannt ist aber, dass sich Amazon die Rechte für insgesamt 5 Staffeln gesichert und die Produktion der zweiten Staffel auch bereits in Auftrag gegeben hat. Die Dreharbeiten sollen bereits im Oktober 2022 begonnen haben und bereits abgeschlossen sein. Aktuell befinden sich die neuen Folgen in der Post-Produktion. Die Nachbearbeitung soll laut Berichten im Juni 2024 abgeschlossen werden (Quelle: The Felloship of Fans). Geleakten Informationen zufolge könnte es genau 2 Jahre nach dem Drehstart im Oktober 2024 den Release der neuen Folgen geben. Die neue Staffel soll sich wie bereits Season 1 aus 8 Episoden zusammensetzen. Die ersten 8 Folgen erschienen im September 2022.

Über die Handlung der zweiten Staffel ist noch nichts bekannt. Mit Elb Círdan soll aber ein bekannter Charakter aus dem Herr-der-Ringe-Universum auftauchen. Zudem dürfte die Geschichte von Saurons Ankunft in Mordor weitererzählt werden.

Die Serie erzählt nicht die Geschichte der „Herr der Ringe“-Filme aus den 2000er-Jahren neu. Stattdessen bezieht sich die Handlung auf die Anhänge von J.R.R. Tolkiens geschriebenem Werk. Auch einige Rückgriffe auf „Das Silmarillion“ soll es geben.

