Game of Thrones: Das schreckliche Finale wäre fast noch schlimmer gewesen

Game of Thrones hat gleich zweimal Geschichte geschrieben. Einmal als wahnsinnig erfolgreiche Fantasy-Serie und dann nochmal mit dem wohl miesesten Finale aller Zeiten. Jetzt melden sich die kreativen Köpfe hinter der Serie zu Wort und enthüllen die verrückten Wünsche der Studio-Bosse.

Studio-Bosse hatten schlimme Pläne für Game of Thrones

Hätte Game of Thrones noch schlimmer enden können? Die meisten Fans werden sich das kaum vorstellen können. Nach acht Staffeln endete der Kampf um den Eisernen Thron mit unbefriedigenden Wendungen, offenen Fragen und vor allem mit viel Enttäuschung. David Benioff und D.B. Weiss, die Showrunner hinter Game of Thrones, sind jetzt von HBO zu Netflix gewechselt und bewerben ihr nächstes Projekt. In diesem Zusammenhang lästern sie auch über ihren ehemaligen Arbeitgeber.

So habe ein Studio-Executive während der Planung der letzten beiden Staffeln vorgeschlagen, dass Game of Thrones doch besser vertikal gefilmt werden sollte, damit Zuschauer die Serie leichter an ihrem Handy verfolgen können. Gleichzeitig wurde auch darüber diskutiert, an kürzeren Mini-Episoden zu arbeiten, die leichter „in kleinen Häppchen“ geschaut werden können (Quelle: WSJ. Magazine, Polygon).

Das Spin-off House of the Dragon bekommt in diesem Jahr eine neue Staffel. Schaut euch hier den Teaser-Trailer an:

Wäre eine GoT-Trilogie besser gewesen?

Beide Vorschläge wurden letztendlich nicht umgesetzt. Allerdings bekamen auch Benioff und Weiss nicht alle ihre Wünsche erfüllt. Im Interview verraten sie, dass sie Game of Thrones eigentlich mit drei Filmen abschließen wollten. HBO habe sich dabei allerdings quer gestellt. Stattdessen wurde die Serie mit 13 Folgen beendet, aufgeteilt in zwei Staffeln.

Schon jetzt haben die letzten beiden Staffeln von Game of Thrones den Ruf, kaum genug Zeit für wichtige Handlungsstränge und Charakterentwicklungen gelassen zu haben. Eine finale Filmtrilogie hätte dieses Problem wohl nur noch schlimmer gemacht. Mit so vielen schlechten Ideen im Raum haben die Fans also vielleicht doch noch Glück gehabt.

