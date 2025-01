Streaming-Anbieter Disney+ erhält Upgrade, das Millionen Kunden betrifft

Der Streaming-Anbieter Disney+ will mithilfe von KI die Werbeunterbrechungen im günstigsten Abo-Modell verbessern. Konkret geht es darum, dass die angezeigte Werbung in Zukunft ideal zum jeweiligen Inhalt passen soll. In der Theorie eine Win-win-Situation für Disney, Werbetreibende und die Kunden.

Disney will Werbung bald mit KI verbessern

Disney+ wird von fast 160 Millionen Usern genutzt (Quelle: Statista). Diese können derzeit aus drei Abo-Modellen wählen. Das günstigste Modell kostet 5,99 Euro pro Monat und kommt mit Werbeunterbrechungen daher. Aktuell ist es dabei so, dass die Werbung nicht auf den Film oder die gerade angezeigte Serie zugeschnitten ist.

Das soll sich mit dem Einsatz einer KI-Software in Zukunft ändern. Diese soll es ermöglichen, dass die Werbeunterbrechungen zur jeweiligen Szene und der Stimmung passen. Werbetreibende können mit dieser Technik ihre gewünschte Zielgruppe besser erreichen, während der Zuschauer nicht direkt gereizt wird, weil Werbung und Inhalt sich weniger beißen. Und Disney profitiert indessen von höheren Einnahmen durch die Werbung.

In der Praxis soll die KI-Software aber vor allem in Liveübertragungen von sportlichen Events zum Einsatz kommen. In den USA ist der Sportsender ESPN zum Beispiel über Disney+ abrufbar. Gut möglich also, dass deutsche Kunden vorerst noch gar nichts vom Einsatz dieser neuen Technologie mitbekommen.

Wobei die Betonung hier auf „vorerst“ liegt, denn Disney wird dieses Feature sicherlich auch für die hauseigenen Serien und Filme einsetzen. So soll es zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein, direkt über die App Produkte zu kaufen, die der User gerade in der Serie oder dem jeweiligen Film sieht. Auch das wird dann über die besagte KI ermöglicht (Quelle: Ad Age).

Wird das Abo bei Disney+ dadurch teurer?

Die neue Technik hat aber noch einen weiteren Vorteil für den Kunden. Durch die höheren Einnahmen wird der monatliche Preis des Abo-Modells mit Werbung vermutlich stabil bleiben. Kunden, die mit diesem Modell zufrieden sind und sich nicht an den Werbeunterbrechungen stören, brauchen also nicht so schnell mit einer Preiserhöhung zu rechnen.

