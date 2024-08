„Mamma Mia“ 3: Start der ABBA-Musical-Verfilmung

Das blaue Meer, weiße Häuser, Liebesgeschichten und vor allem eine ordentliche Portion ABBA. Mit „Mamma Mia“ hat die schwedische Truppe noch mehr Menschen erreicht, als zuvor. Wie es um „Mamma Mia“ 3 steht und wann dieser startet, erfahrt ihr hier.

„Mamma Mia“ 3: Grünes Licht für das Musical

Die Frage, ob es überhaupt einen dritten Teil von „Mamma Mia“ geben wird, stand lange im Raum. Eine endgültige Ab- oder Zusage gab es über die Jahre hinweg nicht – bis jetzt.



Christiane Baranski, die „Tanya“ in den bisherigen Filmen verkörperte, verriet in einem Interview mit The Hollywood Reporter, dass „Mamma Mia“ Teil 3 bereits in der Mache ist.

Ich bin mit Judy Kramer in London in unserer Lieblingskneipe gewesen, sie plant 'Mamma Mia 3'. Sie hat mir die Handlung erklärt, wie es passieren wird. Das ist alles, was ich dazu sagen kann! Judy Kramer lässt Dinge geschehen.

Demnach soll Judy Kramer, Schöpferin der Filme, bereits einen Handlungsstrang für den dritten Teil gesponnen haben. Auch liegt großes Vertrauen in Kramer, dass „Mamma Mia“ 3 wirklich entstehen wird – immerhin habe sie auch den zweiten Teil auf die Kinoleinwand gebracht, welcher sich als voller Erfolg entpuppt hat.

Der Cast von „Mamma Mia“ 3: Kommen Streep, Seyfried und Co. zurück?

Was wäre „Mamma Mia“ ohne den Star-Cast der vergangenen Filme? Auch hier zeigt sich Baranski positiver Dinge, dass der Cast für die neue Verfilmung zurückkehren könnte:

Ich würde es Judy Kramer zutrauen, alle wieder zusammenzubringen.

Inwiefern dann aber beispielsweise Meryl Streep als Donna zurückkehren kann, bleibt offen. Immerhin ist der Charakter von Donna fünf Jahre nach dem ersten Film verstorben. Das sollte aber keine allzu große Hürde für Kramer und Streep darstellen – ein weiterer Film, der vor dem ersten spielt, sollte kein Hindernis darstellen.



Meryl Streep äußerte sich zusätzlich sehr positiv gegenüber einer weiteren Chance in „Mamma Mia“ aufzutreten:

Natürlich möchte ich das machen. Ich weiß nicht, wie sie es umsetzen werden. Sie haben eine Idee. Ich habe sie noch nicht gehört, aber es steht in meinem Terminkalender. (Quelle: Deadline

Wann startet „Mamma Mia“ 3?

Einen Starttermin hat „Mamma Mia“ Teil 3 noch nicht. Auch solltet ihr nicht mit einem Erscheinen in 2024 oder 2025 rechnen. Da sich der Film noch im frühsten Stadium befindet und es kaum Informationen zum Fortschritt gibt, kann hier nur spekuliert werden. Sobald wir aber mehr wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

