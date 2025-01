30 Jahre später: Kult-Regisseur enthüllt, was im Filmklassiker Sieben wirklich in der Box war

Der Kultfilm Sieben feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Anlässlich einer Neuveröffentlichung hat Regisseur David Fincher nun in einem Interview enthüllt, was wirklich in der berühmt-berüchtigten Box aus dem Finale des Films war.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das war wirklich in der Box aus Sieben

Sieben gehört ohne Frage zu den beliebtesten Thrillern der Filmgeschichte. Das düstere Meisterwerk von Regisseur David Fincher wurde vor 30 Jahren veröffentlicht und hat im Laufe der Jahrzehnte einige Legenden und Gerüchte hervorgebracht. Vieles davon dreht sich um das Finale des Films. Wer Sieben noch nicht gesehen hat, muss dementsprechend mit Spoilern rechnen.

Anzeige

„Was ist in der Box?!“ – diese Frage stellt Detective Mills (Brad Pitt) im Finale von Sieben seinem Partner Detective Lt. Somerset (Morgan Freeman). Die Zuschauer ahnen zu diesem Zeitpunkt bereits, was sich in der mysteriösen Box von Serienkiller John Doe (Kevin Spacey) befindet, und zwar die Frau von Mills. Also zumindest teilweise. Haare und Blut deuten an, dass der Kopf von Tracy (Gwyneth Paltrow) in dem Karton liegt. Die Kamera zeigt es aber nicht.

Im Netz gibt es allerdings schon seit Jahren diverse Gerüchte und Geschichten darüber, dass Fincher für diese Szene eine Prothese von Paltrows Kopf anfertigen lassen hat und ursprünglich auch geplant war, den Inhalt der Box direkt zu zeigen. In einem neuen Interview widerspricht Fincher diesen Angaben allerdings. Er sagt, dass in der Box lediglich ein Sandsack mit Perücke war.

Anzeige

Ich glaube, wir hatten einen, sieben oder acht Pfund schweren Sandsack. Und wir haben eine Perücke hineingelegt, damit, wenn Morgan die Schachtel aufreißt, etwas von dem Klebeband, mit dem die Schachtel verschlossen war, übrig bleibt. Morgan hat 16 oder 17 von diesen Dingern geöffnet. (Quelle: Entertainment Weekly

Fincher ist sich nach 30 Jahren zwar nicht mehr bei allen Details des Drehs sicher, aber an einen besonders realistischen Prothesenkopf von Paltrow hätte er sich vermutlich trotzdem erinnert.

Sieben erscheint 2025 erstmals auf UHD

Anlass für das Interview war übrigens der Release der 4K-Version von Sieben. Der Thriller kommt in diesem Jahr erstmal in Ultra HD auf den Markt. In Deutschland zum Beispiel am 16. Januar 2025. Bei Amazon ist die Neufassung allerdings aktuell vergriffen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.