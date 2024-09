Amazon zieht durch: Blutiger Kultfilm erhält eigene Prime-Serie

Amazon produziert eine neue RoboCop-Serie. Nun gibt es erste Informationen zu den kreativen Köpfen hinter der geplanten Prime-Serie. Dabei ist vor allem ein Name verheißungsvoll: James Wan.

Amazon produziert neue RoboCop-Serie

Amazon legt RoboCop neu auf: Die hauseigene Produktionsfirma Amazon MGM Studios wird den dystopischen Sci-Fi-Klassiker in Zusammenarbeit mit Regisseur James Wan (SAW) zu Amazon Prime Video bringen. Wan fungiert dabei als ausführender Produzent, was gemessen an seiner filmischen Vita für eine gewisse Härte sorgen könnte.

Anzeige

Als Showrunner wird indessen Peter Ocko fungieren, der in der Vergangenheit bereits große Erfolge mit Serien wie Black Sails, The Office oder Pushing Daisies feiern konnte.

Das Projekt befindet sich derzeit noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase – vor 2026 sollten Fans also nicht mit der Serie rechnen. Dafür gibt es aber immerhin schon eine offizielle Beschreibung zur Neuauflage:

Ein riesiger Technologiekonzern arbeitet mit der örtlichen Polizei zusammen, um einen technologisch fortschrittlichen Vollstrecker zur Bekämpfung der steigenden Kriminalität einzuführen - einen Polizisten, der halb Mensch, halb Maschine ist. (Quelle: Variety

Anzeige

Schauspieler Peter Weller hat als RoboCop Filmgeschichte geschrieben. (© MGM)

Das müsst ihr über die RoboCop-Reihe wissen

Der erste RoboCop-Film erschien 1987 und entwickelte sich schnell zum Kultfilm. Besonders die übertriebene Gewalt und die beeindruckenden Spezialeffekte sorgten für viel Aufmerksamkeit. Es folgten zwei Fortsetzungen, 2014 ein Remake und dazwischen sogar zwei Animationsserien und zwei Realserien.

Anzeige

Das jüngste RoboCop-Projekt ist allerdings das Videospiel RoboCop: Rogue City, welches Ende 2023 erschien und von Fans der Vorlage frenetisch gefeiert wurde. Der brutale Ego-Shooter lässt den Spieler selbst zu RoboCop werden, der in einer kleinen Open-World für Recht und Ordnung sorgt – was für gewöhnlich in brachialen Feuergefechten endet.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.