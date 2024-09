Disney Plus offline schauen: Download von Serien & Filme

Mit der Download-Funktion könnt ihr die Filme und Serien von Disney Plus auch jederzeit offline schauen. Das bietet sich vor allem für den Urlaub, die U-Bahn-Fahrt oder auch zu Hause an, wenn euer WLAN in bestimmten Räumen häufiger Verbindungsprobleme hat. Wie ihr Inhalte bei „Disney+“ herunterladen, wo ihr Qualität und Speicherort einstellen könnt und weitere Tipps, erfahrt ihr hier.

Der Download von Filmen, Serien und ganzen Staffeln bei „Disney+“ ist nur mit der App für Smartphones und Tablets (Android & iPhone) möglich. Eine Offline-Funktion für andere Streaming-Geräte, Konsolen und PCs gibt es nicht.

Videoqualität & Speicherort einstellen

Öffnet die „Disney+“-App auf eurem Mobilgerät. Tippt auf euer Profilbild (unten rechts). Wählt „App-Einstellungen“ aus. Unter dem Punkt „Downloads“ findet ihr folgende Einstellungsmöglichkeiten: Nur über WLAN downloaden : Standardmäßig eingeschaltet. Stellt ihr den Schieberegler auf „deaktiviert“, könnt ihr auch mit euren mobilen Datenvolumen Inhalte herunterladen.

: Standardmäßig eingeschaltet. Stellt ihr den Schieberegler auf „deaktiviert“, könnt ihr auch mit euren mobilen Datenvolumen Inhalte herunterladen. Download-Qualität : Ist auf „Standard“ voreingestellt. Wollt ihr bessere Bildqualität, könnt ihr „Mittel“ oder „Hoch“ auswählen, jedoch benötigen diese auch weit mehr Speicherplatz.

: Ist auf „Standard“ voreingestellt. Wollt ihr bessere Bildqualität, könnt ihr „Mittel“ oder „Hoch“ auswählen, jedoch benötigen diese auch weit mehr Speicherplatz. Download-Speicherort: Hier könnt ihr auswählen, ob die Offline-Inhalte auf dem internen oder externen Speicher eures Geräts (falls eine SD-Karte eingesteckt ist) gespeichert werden sollen.

Beispiele für Dateigrößen

Baymax! (12 Min.) Loki (53 Min.) Star Wars Episode IV (125 Min.) Standard 64 MB 359 MB 820 MB Mittel 100 MB 559 MB 1,3 GB Hoch 203 MB 1,2 GB 4,1 GB

Filme & Serien herunterladen

Öffnet die „Disney+“-App auf eurem Mobilgerät und wählt einen beliebigen Inhalt aus. Auf der Detail-Seite des jeweiligen Inhalts findet ihr nun: Bei Filmen : Den „ ⇓ Herunterladen“-Button direkt unter dem „Abspielen“-Button.

: Den direkt unter dem „Abspielen“-Button. Bei Serien: Neben der Staffelauswahl einen „Staffel ⇓ “-Button, um die gesamte Staffel herunterzuladen, sowie neben jeder einzelnen Folge einen „ ⇓ “-Button, um eine einzelne Folge herunterzuladen. Sobald ihr den jeweiligen Download-Button antippt, wird der Inhalt heruntergeladen. Je nach Download-Qualität und Laufzeit, kann dies einige Zeit beanspruchen.

Die heruntergeladenen Inhalte findet ihr dann im Download-Bereich, welches ihr im unten Navigations-Menü über das Pfeil-Symbol „ ⇓ “ erreicht.

Hier findet ihr eure heruntergeladenen Filme und Serien (© GIGA)

Download entfernen

Einzelne Downloads entfernen

Öffnet die „Disney+“-App und tippt im Navigations-Menü unten auf das Pfeil-Symbol „ ⇓ “, um zum Download-Bereich zu gelangen. Tippt neben der Folge oder dem Film auf das Speicher-Symbol – entweder ein Smartphone mit einem Haken oder eine SD-Karte mit einem Haken. © GIGA Im Kontextmenü (unten) tippt ihr abschließend auf den Mülleimer „Download entfernen“.

Alle Downloads löschen

Öffnet die „Disney+“-App auf eurem Mobilgerät. Tippt auf euer Profilbild (unten rechts). Wählt „App-Einstellungen“ aus. Tippt unter dem Punkt „Downloads“ auf „Alle Downloads löschen“.

