Überraschung bei Until Dawn: Film wird ganz anders, als ihr denkt

Nachdem das Spiel Until Dawn Horrorfans im Sturm erobert hat, kehrt das Universum nun auf die große Leinwand zurück – allerdings anders als erwartet. Dennoch dürfte der Film die Fans des Horror-Kults begeistern.

Ein neues Kapitel im Until Dawn-Universum

Mit seiner „Choose-Your-Own-Adventure“-Mechanik und der packenden Wendigo-Mythologie hat Until Dawn einen festen Platz in den Herzen der Gamer erobert. Nun steht die Filmadaption in den Startlöchern – und bringt einige Überraschungen mit sich. Sony enthüllte auf der CES 2025 neue Details, die Fans neugierig machen dürften (Quelle: ComicBook).

Anstatt die Handlung des Spiels direkt zu übernehmen, erzählt der Film wohl eine komplett neue Geschichte. Eine frische Gruppe gerät in tödliche Gefahren, während nur eine vertraute Figur aus dem Spiel zurückkehrt: Peter Stormare schlüpft erneut in die Rolle des gruseligen Erzählers Dr. Alan Hill und sorgt so für eine direkte Verbindung zur Vorlage. Trotz der neuen Erzählung soll der Film der DNA von Until Dawn treu bleiben und psychologischen Horror, übernatürliche Elemente und klassische Slasher-Momente kombinieren.

Mit David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle: Creation) auf dem Regiestuhl und einer namhaften Besetzung stehen die Chancen gut, dass der Film die hohen Erwartungen erfüllt.

Die Handlung: Gerüchte und Spekulationen

Sony hält sich bisher bedeckt, was die genaue Handlung des Films angeht. Doch die Gerüchteküche brodelt: Eine inoffizielle Synopsis, die auf Wikipedia kursiert, deutet Folgendes an:

„Im Jahr 2024 hat die Gruppe von Freunden bis zum Morgengrauen Zeit, um einer Todesschleife zu entkommen, in der sie von mysteriösen Feinden gejagt und einer nach dem anderen auf grausame Weise getötet werden. Sie müssen ihren vermissten Freund finden und die Antwort auf die Frage nach der Schleife finden, bevor es zu spät ist“ (Quelle: Wikipedia).

Ob diese Beschreibung der Realität entspricht, bleibt abzuwarten. Bis zur Premiere können sich Fans jedoch mit der kürzlich veröffentlichten Neuauflage des Spiels für die PS5 die Wartezeit verkürzen. Die Live-Action-Verfilmung von Until Dawn feiert am 25. April 2025 ihre Premiere.

