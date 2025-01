Neuer Horrorfilm setzt auf geniale Idee und begeistert 89 % aller Kritiker

Der Horrorfilm Presence begeistert Kritiker und Fans mit einer ungewöhnlichen Idee. Eine Familie wird von einer unheimlichen Entität heimgesucht – der besondere Clou: Der Zuschauer erlebt den Film durch die Augen der Präsenz. Den Trailer zum Gruselfilm seht ihr ganz oben.

Horrorfilm Presence setzt auf geniales Konzept

Das Studio hinter Longlegs hat sich mit Kult-Regisseur Steven Soderbergh (Ocean's Eleven) zusammengetan, um einen ganz besonderen Horrorfilm zu produzieren: Presence. In dem Film wird eine Familie von einer Art Geist terrorisiert. Ziemlicher Standard so weit, allerdings ist der Horrorfilm aus der Sicht der unheimlichen Entität gefilmt, wodurch das beliebte Haunted-House-Konzept auf den Kopf gestellt wird.

Für einen besseren Eindruck haben wir euch ganz oben den Trailer eingebunden, der veranschaulicht, wie ungewöhnlich der neue Horrorfilm wirkt.

Die Presse ist jedenfalls schwer angetan und so sind derzeit 89 Prozent aller Reviews positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Gelobt werden dabei vor allem die Schauspieler, das unverbrauchte Konzept und die geniale Umsetzung.

Die Horrorseite Bloody Disgusting schreibt im Review:

Presence zieht dich in seinen Bann, jagt dir Angst ein und lässt dein Herz auf dem Boden liegen. Diese Geistergeschichte erschreckt nicht im herkömmlichen Sinne, aber sie ist ein innovativer und düsterer Nervenkitzel, der mehr im Kopf hat, als das Konzept vermuten lässt.

Presence hat noch keinen deutschen Termin

Und auch wenn es noch keine User-Wertungen gibt, der Film startet erst am 24. Januar in den USA, so verrät ein Blick in die Kommentare bei YouTube oder X (ehemals Twitter), dass viele Horrorfans Lust auf den ungewöhnlichen Spuk haben. Gerade weil Presence nicht die klassische Jump-Scare-Achterbahn ist, sondern sich Zeit lässt, um sein Unbehagen wirken zu lassen.

Deutsche Horrorfans müssen sich dagegen gedulden. Hierzulande hat der neueste Streich der Longlegs-Macher noch keinen offiziellen Starttermin.

Fans der Idee können sich aber womöglich mit In a Violent Nature vertrösten. Der Horrorfilm ist 2024 erschienen und hat ein recht ähnliches Konzept. Hier spielt der komplette Film aus der Sicht eines maskierten Killers. In a Violent Nature könnt ihr euch zum Beispiel über Amazon Prime Video ausleihen.

