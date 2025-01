Brutaler Trailer: Amazon spendiert Actionfans noch mehr Jason Statham

Mit A Working Man liefern Amazon und Jason Statham in diesem Jahr einen weiteren explosiven Action-Streifen ab. Filmfans können sich jetzt mit dem ersten Trailer selbst ein Bild von der kernigen Ein-Mann-Action machen.

A Working Man: Erster Trailer zeigt viel Action

Wo Jason Statham draufsteht, ist für gewöhnlich brachiale Action der alten Schule drin. Gemeint sind damit brutale Vollkontaktkämpfe, wilde Schießereien und freche One-Liner. In diese Kategorie fällt auch der neueste Film: A Working Man. Der Amazon-Film erscheint am 28. März in den US-Kinos und wird dann im Laufe des Jahres auch seinen Weg zu Amazon Prime Video finden.

Wer sich bereits heute schon ein Bild von der Auf-die-Fresse-Action machen will, für denjenigen haben wir ganz oben den ersten offiziellen Trailer eingebunden.

Inszeniert wird A Working Man von Regisseur David Ayer, der im vergangenen Jahr schon mit Jason Statham den Actionfilm The Beekeeper veröffentlicht hat. Der Überraschungserfolg spielte bei einem vergleichsweise geringen Budget von 40 Millionen US-Dollar mehr als 153 Millionen US-Dollar wieder ein.

Ob A Working Man ein ähnlicher Erfolg an den Kinokassen vergönnt sein wird, muss sich natürlich erst noch zeigen, aber die ersten Fan-Reaktionen auf den Trailer sind überaus positiv. Das Publikum weiß um die Stumpfheit des Films und freut sich auf einen launigen Männer-Abend.

Aus der Feder von Sylvester Stallone

Der Vollständigkeit halber erwähnen wir an dieser Stelle noch die Story, obwohl diese vermutlich sowieso nur ein Rahmen für möglichst viele Tote sein wird.

In A Working Man spielt Statham einen ehemaligen Ex-Marine, der seinen Lebensunterhalt als Bauarbeiter verdient. Als die Tochter seines Chefs entführt wird, legt sich Statham mit einem Ring aus Menschenhändlern an.

Interessant zu wissen: Regisseur Ayer hat die Story des Films zusammen mit Sylvester Stallone geschrieben. Das gibt bei Actionfans durchaus Bonuspunkte.

