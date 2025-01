Amazon Prime wirft euch schon wieder richtige Spiele-Meisterwerke kostenlos hinterher

Amazon Prime Gaming ist nicht so bekannt, wie es sein sollte. Denn hier bekommt ihr kostenlose Spiele, die ihr für immer behalten könnt – und zwar manchmal richtige Spielemeisterwerke.

Prime Gaming trägt im Januar 2025 dick auf

Als Amazon-Prime-Kunde solltet ihr jeden Monat einmal bei Prime Gaming vorbeischauen – dort gibt es nämlich immer wieder neue kostenlose Spiele, die ihr euch einfach herunterladen könnt. Darunter sind gar nicht so selten auch richtige Meisterwerke.

Die dort angebotenen Spiele bekommt ihr kostenlos über einen Code, mit dem ihr sie bei Epic Games Store, GOG und Co. herunterladet. Das heißt auch, dass ihr die Spiele erst mal behaltet – auch dann, wenn ihr kein Prime-Abo mehr besitzt.

Im Januar 2025 gibt es ein paar richtige Hits, die ihr nicht verpassen solltet – momentan etwa könnt ihr euch die Remastered-Version von Bioshock 2 kostenlos holen. Das Angebot gilt noch eine Weile, und zwar bis zum 9. April 2025. Diesen Monat erscheinen aber noch ein paar weitere Gaming-Perlen.

Eines der kostenlosen Spiele im Januar 2025 wird Ender Lilies sein:

Ender Lilies: Quietus of the Knights – Launch Trailer (Englisch´)

Alle kostenlosen Games im Januar, und ab wann ihr sie bekommt

Ab jetzt verfügbar:

BioShock 2 Remastered (atmosphärischer Ego-Shooter, Klassiker)

Spirit Mancer (Hack-n-Slash, Deckbuilder)

Eastern Exorcist (RPG, Sidescroller)

SkyDrift Infinity (Flugsimulation)

The Bridge (Handgezeichnet, 2D-Plattformer)

Ab dem 16. Januar verfügbar

Are You Smarter Than A 5th Grader (Quizshow-Spiel)

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (Kartenkampfspiel)

GRIP (Action-Rennspiel)

Ab dem 23. Januar verfügbar

Deus Ex: Game of the Year Edition (Cyberpunk-RPG, Klassiker)

Spitlings (Party-Spiel)

Zombie Army 4: Dead War (Zombie-Shooter)

Star Stuff (Rätselspiel)

To The Rescue! (Tierheim-Simulator, niedlich)

Ab dem 30. Januar verfügbar:

Ender Lilies: Quietus of the Knights (hochgelobtes Metroidvania, Soulslike)

Super Meat Boy Forever (Action-Plattformer)

Blood West (Western-Shooter)

Neben Bioshock 2 Remastered stechen vor allen Dingen das Cyberpunk-RPG Deus Ex: Game of the Year Edition und Ender Lilies: Quietus of the Knight heraus. Erstes ist ein richtiger Cyberpunk-Klassiker, den jeder einmal gespielt haben sollte – und bei Ender Lilies handelt es sich um ein hochgelobtes Metroidvania-Soulslike mit einer melancholischen, emotionalen Story und einem Kunststil, der richtig beeindruckt.

