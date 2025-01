Amazon geht gegen Temu vor – mit Auswirkungen für die Kunden?

Beim Kampf um Kunden erhöht Amazon den Druck auf Temu. Der E-Commerce-Gigant soll laut einem Bericht chinesische Händler zu einer Preisanpassung der eigenen Produkte auffordern – andernfalls droht der Rausschmiss aus dem Amazon-Featured-Offer-Programm.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amazon sind günstige Preise ein Dorn im Auge

Der Online-Marktplatz Temu überflutet den internationalen Markt seit 2022 mit besonders günstigen Produkten aus China – ganz zum Ärger von Amazon, die dadurch Kunden verlieren. Laut einem Bericht der South China Morning Post hat Amazon nun damit begonnen, chinesische Händler, die ihre Produkte sowohl auf Temu als auch auf Amazon anbieten, unter Druck zu setzen.

Anzeige

Wer seine Produkte wesentlich günstiger auf Temu anbietet, muss damit rechnen, aus dem Amazon-Featured-Offer-Programm ausgeschlossen zu werden. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Sichtbarkeit des Händlers.

Amazon verlangt von den besagten Händlern, dass sie ihre Preise so anpassen, dass sie nicht höher ausfallen als der niedrigste Preis bei großen Einzelhändlern außerhalb von Amazon. Damit will das Unternehmen sicherstellen, dass sich die Preise bei Temu und Amazon auf einem ähnlichen Niveau bewegen.

Anzeige

Für die Kunden hat das zur Folge, dass Temu insgesamt teurer wird.

Amazon Haul ist die Antwort auf China-Shops

Amazon geht aber sogar noch einen Schritt weiter. In den USA gibt es inzwischen Amazon Haul, eine direkte Antwort auf die Billig-Shops von Temu, Shein und Wish. Dieser neue Unter-Shop von Amazon bietet rabattierte Produkte direkt aus China an. Neues Design inklusive.

Anzeige

Der Haken: Die Versandzeit beträgt auch wie bei der Konkurrenz mit unter mehrere Wochen. Das nimmt Amazon allerdings in Kauf im Kampf gegen die chinesischen Online-Händler mit ihren besonders günstigen Produkten.

Es bleibt abzuwarten, ob und wann Amazon Haul auch im Rest der Welt verfügbar sein wird.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.